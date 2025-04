Bonne nouvelle pour les fans et les amateurs de Star Wars : une nouvelle série vient d’être annoncée, et elle met en lumière un personnage particulièrement apprécié. Voyez plutôt.

L’univers Star Wars continue de s’étendre, et cette fois, c’est un personnage culte qui revient sur le devant de la scène. Disney+ a confirmé l’arrivée en 2026 d’une nouvelle série animée dédiée à Dark Maul, sobrement intitulée Maul – Shadow Lord. Un projet ambitieux, à la croisée des idées inédites de George Lucas et de l’héritage animé de la saga.

Un projet Star Wars entre les trilogies

La série prendra place dans une période encore peu explorée de Star Wars : entre la fin de la prélogie et le début de la trilogie originale. Maul, laissé pour mort puis revenu dans The Clone Wars, tente de reconstruire son influence dans l’ombre de l’Empire montant. Ce moment charnière permettrait d’approfondir un personnage longtemps cantonné au rôle de méchant iconique, mais dont les apparitions animées ont révélé une vraie complexité.

Bonne nouvelle pour les fans : Sam Witwer, qui prête sa voix à Maul depuis plusieurs années dans les séries animées (The Clone Wars, Rebels) ainsi que dans Solo, reprend son rôle. Plus qu’un simple doublage, l’acteur est activement impliqué dans le projet. Il participe à la lecture des scripts et apporte son regard sur l’évolution du personnage.

Selon lui, la série se déroule environ un an après les événements de The Clone Wars. Maul est encore marqué par sa défaite face à Ahsoka, mais il n’a pas dit son dernier mot.





Une nouvelle apprentie et des idées oubliées de George Lucas

Parmi les éléments révélés, un détail intrigue : Maul formerait une nouvelle apprentie, une Twi'lek à la peau rouge. Ce choix n’est pas anodin. Il rappelle Darth Talon, un personnage issu de l’univers étendu Star Wars Legends et que George Lucas lui-même aurait voulu intégrer à sa version originale de la postlogie. Certains concepts non utilisés à l’époque refont donc surface ici. Donnant à Shadow Lord une dimension à la fois inédite et profondément ancrée dans l’ADN Star Wars.

C’est lors de la Star Wars Celebration à Tokyo que Lucasfilm a levé le voile sur la série. Une brève séquence, présentée en fin d’un montage dédié aux 20 ans de l’animation chez Lucasfilm, a visiblement déclenché l’enthousiasme des fans présents. Le projet est supervisé par Dave Filoni, une référence dans l’univers Star Wars, accompagné d’Athena Portillo à la production.

