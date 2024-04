La dernière nouveauté Netflix du 15 au 21 avril 2024 a débarqué à 9h01 comme (presque) tout le temps. Mais avant de la présenter, une piqûre de rappel s'impose. Cette semaine, N a ajouté plusieurs films très appréciés avec Lady Bird, la première production solo de Greta Gerwig (Barbie), Pentagon Papers, Assassination Nation du créateur de la série d'Euphoria ou encore l'un des chefs-d'oeuvre du cinéma : Le Parrain. Il y a également eu les séries The Grimm Variations ainsi que Comme deux frères, le documentaire Notre Monde Vivant narré par Cate Blanchett, la télé-réalité Mauvais joueurs avec Claude de Koh-Lanta aux commandes, et la saison 6 de The Circle Game : États-Unis.

La suite d'un énorme film exclusif Netflix est là

En attendant la version director's cut de Rebel Moon, qui promet un niveau de violence jamais vu pour un projet de cet ampleur selon les dires de son réalisateur, Zack Snyder est de retour sur Netflix. Quelques mois après la sortie de la partie 1 : Enfant du feu, c'est l'heure de découvrir la suite du space opera avec Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse. Un long-métrage qui va encore déchainer les passions à n'en pas douter, mais qui devrait encore satisfaire la direction de Netflix. Le premier film a été vu par des dizaines de millions d'abonnés, mais s'est fait détruire par les critiques. Le score Rotten Tomatoes de la presse est toujours à 21%, ce qui est catastrophique, tandis que celui des téléspectateurs est à 57%. Ce qui n'est pas bon non plus. Mais peut-être que la suite sera meilleure ?

Attention spoilers !!!!

Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse va donc reprendre là où le précédent épisode s'est arrêté. Contrairement à ce qu'elle pensait, Kora (Sofia Boutella) n'a pas réussi à neutraliser définitivement l'amiral Noble. Dès lors, elle devra tout faire pour l'éliminer une bonne fois pour toutes, tout en défendant le village qui l'a accueilli. « À la veille de la bataille, combattantes et combattants doivent affronter les vérités de leur propre passé, chacun révélant les raisons de sa lutte. Alors que les forces du Royaume s'abattent sur la rébellion naissante, des liens indestructibles se forment, des héros se révèlent, et des légendes se forgent ». Rebel Moon Partie 1 : Enfant du Feu et Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse sont disponibles sur Netflix.

Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse disponible sur N

Si l'on cumule Rebel Moon Partie 1 : Enfant du feu et Rebel Moon Partie 2 : L'Entailleuse, ce sont 4h19 de bonheur qui vous attendent. Ou de pur supplice, c'est selon. Mais c'est finalement encore assez loin des versions director's cut qui pourraient débarquer à l'été prochain dans les nouveautés Netflix. Là, vous allez en prendre pour plus de six heures. Et d'après Zack Snyder, ça s'annonce plus éprouvant que les versions originales. « C'est comme un autre film. Pendant le tournage, nous avons filmé les acteurs en train de prononcer des dialogues différents. […] Nous savions que ce que nous filmions était pour une version R-Rated. Le ton change énormément parce qu'il est plus exagéré et volontairement exagéré en termes de sexe et de violence » a-t-il déclaré.

Le metteur en scène, qui se plaint souvent des versions cinéma de ses films, semble donc heureux avec ces productions Netflix. À tel point qu'il y aurait peut-être d'autres parties à venir. Si l'on lit à travers les lignes, la firme au N rouge semble avoir été le seul endroit où Snyder a pu se lâcher totalement. « La violence est si folle que vous vous dites que c'est quelque chose qui ne devrait pas exister dans un film de science-fiction de cette ampleur » a-t-il ajouté.