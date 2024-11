Ça a été LE carton critique et surtout commercial de 2021 : Squid Game s'apprête à revenir pour une saison 2 que, vous vous en doutez, est extrêmement attendue et ce à travers le monde. Netflix mise gros sur cette suite ! Alors le diffuseur fait monter la pression dans le nouveau (et ultime) trailer ! Découvrez les épreuves qui attendent les 456 participants au jeu.

La partie va être corsée dans Squid Game saison 2

Seong Gi-hun revient, et il veut jouer. Le gagnant de la saison 1 de Squid Game est bien décidé a mettre fin à la machination qui se trame derrière l'organisation des jeux. Dans la nouvelle bande-annonce, on le retrouve en pleine partie. Non seulement les lieux lui sont familiers, mais les jeux aussi !

Apprêtez vous à rejouer la partie... Mais une choose a changé : notre joueur 456 connaît les règles désormais. Alors il est prêt à partager son savoir pour empêcher une nouvelle tuerie massive. Le voilà criant pour que personne ne bouge pendant l'épreuve de « 1, 2, 3, Soleil », qu'il connaît bien l'avoir expérimentée dans la saison 1. Toutefois, tout le monde ne l'entend pas de cette oreille.

La somme colossale à la clé va une nouvelle fois motiver les plus vils instincts. Seong Gi-hun, toujours incarné par Lee Jung-jae, devra trouver des alliés s'il veut mener son projet à bien. Compte tenu de l'enjeu et de l'ambition des uns et des autres, ça risque de ne pas être chose aisée. D'autant que le joueur va se confronter à de nouveaux jeux, sûrement tout aussi vicieux si on croit les nouvelles images de la saison 2 de Squid Game.

Ça sent une nouvelle fois le succès pour la série sud-coréenne. Avant de découvrir le remake américain, Netflix va conclure l'année en beauté avec sa série-événement. Squid Game reviendra le 26 décembre 2024 pour sa saison 2. Soyez prêt à jouer !