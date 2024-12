Même si Spider-Man 4 pourrait être encore plus démesuré que No Way Home, pour l'instant, le film semble rencontrer de très gros problèmes. Le tableau ne serait pas aussi idyllique que celui présenté par Tom Holland.

Spider-Man 4 qui fera à suite à No Way Home devrait aller encore plus loin que ce dernier avec une floppée de caméos notamment. C'est du moins ce que Sony et Marvel Studios semblent essayer de faire en coulisses. Selon la star de cette trilogie, Tom Holland, la première ébauche du scénario tient toutes ses promesses. « Je l'ai lu il y a trois semaines et ça m'a emporté. Zendaya et moi nous sommes assis, nous l'avons lu ensemble, et nous avons parfois sauté dans le salon » a t-il déclaré un peu plus tôt cette année. Mais la réalité serait tout autre si l'on en croit un nouveau leak.

Spider-Man 4 en panne d'écriture ?

Les leaks et rumeurs autour de Spider-Man 4 sont nombreux ces dernières semaines, mais il est bien difficile de démêler le vrai du faux pour l'instant. Dernièrement, la productrice Amy Pascal a un peu teasé l'angle du scénario du prochain film. « On doit faire face au fait qu’il a décidé d’abandonner sa vie en tant que Peter Parker pour se concentrer sur Spider-Man, parce qu’être lui-même est devenu trop difficile » a-t-elle confié au micro de Deadline. Si l'on se fie aux propos d'Amy Pascal, de Tom Holland et d'autres personnes associés au projet, Sony et Marvel Studios semblent avoir une idée claire de la direction à prendre.

Sauf que voilà, des rumeurs font plutôt état de très gros problèmes autour de l'histoire de Spider-Man 4. D'après ces bruits de couloir, rien n'est prêt et il y aurait même des divergences importantes entre Tom Holland et Kevin Feige. De son côté, Daniel Richtman, qui a déjà révélé des choses exactes sur Marvel, corrobore cela. Selon lui, le « film est encore loin d'entrer en production ».

« Les attentes étant très élevées après le succès de Spider-Man: No Way Home, Feige et Sony se sentent obligés d'offrir quelque chose d'encore meilleur. J'ai entendu dire que l'équipe de scénaristes travaillait dur pour repenser l'intrigue afin de résoudre ces problèmes et d'améliorer l'histoire » ajoute t-il. On serait donc loin de ce que nous vend actuellement Tom Holland, mais encore faut-il que ce soit vrai et il est impossible d'en être sûr.

Un festival de caméos ?

Ce qui va suivre comporte de potentiels spoilers sur Spider-Man 4, et on vous conseille donc d'arrêter ici la lecture pour éviter de vous gâcher des surprises.

D'après le site Production Weekly, qui donne des informations sur les productions hollywoodiennes, le prochain film comportera son lot de caméos à l'image de No Way Home avec notamment le retour d'Andrew Garfield dans le costume de l'homme araignée. Si les détails sont corrects, attendez-vous aussi à l'éventuelle présence de Michael Keaton (Vulture) et à celle de Robert Downey Jr (Doctor Doom).

Les bruits de couloir autour de Spider-Man 4 indiquent que Charlie Cox qui apparaitra en mars prochain dans la nouvelle série Daredevil Born Again serait aussi au casting... tout comme les symbiotes ! Vraisemblablement, l'actrice Anya Taylor-Joy (Furiosa, Last Night in Solo...) serait peut-être également envisagée dans le rôle de Black Cat. Enfin, il est dit que le temps à l'écran de Zendaya, qui joue MJ, pourrait être réduit. Est-ce là l'une des raisons des supposées frictions actuelles entre Tom Holland et Kevin Feige ? Mystère !

Source : Daniel RPK.