Andrew Garfield, célèbre pour son rôle en tant que Peter Parker dans la franchise The Amazing Spider-Man, a récemment exprimé son désir de reprendre le costume de l’homme-araignée. L’acteur, qui a endossé ce rôle dans deux films, s'est montré enthousiaste à l'idée de rejouer ce personnage, mais précise que cela ne se ferait que si le projet est bien pensé.

Andrew Garfield de retour dans le costume de Spider-Man ?

Lors d’une récente interview, Garfield a déclaré : « Je reviendrais à 100 % si c’était le bon projet, j’adore ce personnage, et jouer Spider-Man apporte de la joie. Si je peux transmettre cette joie, alors cela me rend heureux en retour. » Ces mots montrent à quel point il est attaché à ce rôle, et surtout, à ce que ce personnage représente pour les fans. Ce n’est donc pas seulement une question d’opportunité, mais aussi de qualité du scénario et du contexte dans lequel Spider-Man reviendrait.

L'acteur a incarné Spider-Man dans deux volets de The Amazing Spider-Man, sortis en 2012 et 2014. Son interprétation de Peter Parker a été saluée pour son authenticité et sa sensibilité. Cela a marqué une nouvelle génération de spectateurs. La saga n'a toutefois pas atteint un troisième film comme prévu, laissant certains fans sur leur faim. L'apparition surprise d'Andrew Garfield dans Spider-Man: No Way Home en 2021, aux côtés de Tobey Maguire et Tom Holland, a ravivé l'intérêt pour son retour.

Depuis cet événement, de nombreux fans espèrent voir Garfield continuer son aventure en Spider-Man dans un nouveau projet. Sa performance dans No Way Home a été particulièrement acclamée. Cela renforce l'idée que l'acteur a encore beaucoup à offrir en tant que Peter Parker.

À ce jour, ni Marvel ni Sony n'ont confirmé officiellement un retour de Garfield dans l'univers Spider-Man. Cependant, ses récentes déclarations montrent clairement qu'il est très ouvert à cette idée.

Les spéculations continuent donc de plus belle. Si une annonce se concrétise, elle pourrait redéfinir l'avenir du personnage. Cela offrirait un mélange d'émotion, de nostalgie et de nouvelles aventures. Garfield est manifestement prêt à reprendre ce rôle si l'occasion se présente, et cette perspective alimente l'enthousiasme des fans de Spider-Man.

Source : Esquire