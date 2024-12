Le prochain Spider-Man est encore loin, mais les spéculations vont bon train. Notamment au niveau du casting. Car avec les événements de Spider-Man: No Way Home, tout a changé pour Peter Parker. Plus personne ne se souvient de lui, pas même MJ. Ce contexte ouvre la voie à une toute nouvelle dynamique.

Spider-Man 4 pourrait profiter cette actrice géniale

Ainsi Anya Taylor-Joy, actrice remarquée dans The New Mutants et Furiosa, serait pressentie pour jouer un rôle clé. Felicia Hardy, alias Black Cat ? Ou peut-être Gwen Stacy ? Les fans s’interrogent, et les producteurs restent mystérieux. Voici ce que l’on sait (et ce que l’on devine).

Quand tout change dans la vie de Spider-Man, c’est là qu’interviendrait Black Cat. Ce personnage, très apprécié des lecteurs de comics, n’a aucun intérêt pour l’homme derrière le masque. Elle est attirée par Spider-Man, et uniquement par lui.

Une telle relation pourrait amener Peter à explorer un côté plus sombre de sa personnalité. Après les pertes qu’il a subies, l’arrivée de Felicia Hardy dans sa vie pourrait marquer un tournant. Ce n’est donc pas surprenant que son introduction dans le prochain film soit autant discutée.

Anya Taylor-Joy

Amy Pascal joue la carte du mystère

Lors d’un récent événement presse, Amy Pascal, productrice de la franchise Spider-Man, a été interrogée sur le rôle potentiel d’Anya Taylor-Joy. Sa réponse a été aussi vague qu’intrigante : « Elle serait fantastique. Elle est incroyable, [mais] nous n’en sommes pas encore là. Il y a beaucoup de personnages féminins formidables, mais je ne peux pas parler de tout cela. »

Cette déclaration, bien qu’ambiguë, laisse entendre que des discussions sont en cours. Est-ce une façon de détourner les rumeurs ou de les alimenter ? Difficile à dire, mais les spéculations continuent.

Parallèlement, certaines sources évoquent un autre scénario. Gwen Stacy pourrait devenir la nouvelle figure féminine centrale de la prochaine trilogie. Selon le site The Cosmic Circus, elle remplacerait MJ pendant un moment, notamment lorsque Peter commencera ses études universitaires. Cette idée n’est pas nouvelle, mais elle refait surface régulièrement.

Une version alternative propose un mélange des deux idées. Marvel Studios pourrait revisiter l’histoire de Felicia Hardy en faisant d’elle une camarade de classe de Peter à l’université. Ce choix, inspiré de Spider-Man: The Animated Series, donnerait une nouvelle dimension au personnage.

Source : Amy Pascal