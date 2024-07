Après des mois de rumeurs et de spéculations, nous avons enfin des nouvelles officielles concernant les prochains films Avengers. Et il y a clairement du lourd, même si cela divise déjà, comme on pouvait s'en douter.

Lors du San Diego Comic-Con 2024, les frères Joe et Anthony Russo ont confirmé leur retour très attendu en tant que réalisateurs des prochains films Avengers. Ce retour marquera la réalisation de deux nouveaux titres : Avengers 5 : Doomsday prévu pour 2026 et Avengers: Secret Wars pour 2027. Mais c'est bien loin d'être l'unique nouvelle.

Un retour en force pour Avengers

Avant leur entrée sur scène, une rétrospective de leurs précédents succès a été projetée. Incluant Avengers: Infinity War, Endgame, "Captain America: The Winter Soldier et Captain America: Civil War. Ces films ont marqué les esprits et laissé une empreinte indélébile dans l'univers cinématographique Marvel. Accumulant des recettes impressionnantes et devenant des références du genre.

Joe Russo a exprimé sa joie de retrouver les fans en déclarant : "Vous nous avez manqué". Son frère, Anthony, a rappelé que Endgame devait initialement être leur dernier film, évoquant l'intensité émotionnelle de cette aventure cinématographique. Cependant, l'enthousiasme des fans et l'appel de l'univers Marvel les ont poussés à envisager de nouveaux projets ensemble.

Un retour inattendu

Anthony Russo a annoncé qu'avant Secret Wars, un autre film, intitulé Avengers: Doomsday, sera lancé. Pour incarner le redoutable Dr. Doom, ils ont choisi Robert Downey Jr., connu pour son rôle de Tony Stark/Iron Man. Lors de l'annonce, Downey Jr. est apparu déguisé en Dr. Doom, ce qui a suscité une grande excitation parmi les fans. Cependant, cela a également divisé l'opinion : certains spectateurs n'arrivent pas à imaginer l'acteur dans un autre rôle que celui d'Iron Man. Beaucoup de commentaires soulignent que Downey Jr. restera à jamais associé à Iron Man dans le cœur des gens. De plus, certains accusent Disney de vouloir redorer le blason de la franchise en utilisant d'anciennes stars.

Heureusement, pour ces personnes, il y a un peu de sang neuf. En effet, une autre annonce majeure a été la confirmation de la participation des Quatre Fantastiques dans les deux nouveaux films Avengers, soulignant l'ampleur et l'ambition de ces futurs projets. Initialement, le plan de Marvel prévoyait Avengers: The Kang Dynasty pour mai 2026. Cependant, suite aux démêlés judiciaires de Jonathan Majors, l'acteur incarnant Kang le Conquérant, ce projet a été abandonné. Les frères Russo avaient déjà partagé leur enthousiasme pour Secret Wars en 2022. La décrivant comme une entreprise colossale surpassant même Infinity War et Endgame en termes d'ambition et de portée.

L'apparition de Robert Downey Jr. en Dr. Doom a déjà créé un buzz énorme. Devenant l'une des vidéos les plus visionnées sur Instagram avec plus de 212 millions de vues.

Source : TheHollywoodReporter