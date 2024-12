Après le succès de No Way Home et les récentes débâcles du MCU, les attentes autour de Spider-Man 4 sont énormes. La productrice du film en dit en peu plus sur la thématique du film.

Le MCU a besoin d’un nouvel élan. Depuis un petit moment maintenant, l’univers connecté bat de l’aile. Les derniers films sortis en salles ont peiné à convaincre, comme de nombreuses séries annexes, quand la plupart des projets ont été retardés. L’affaire Jonathan Majors a été le coup de grâce qui a contraint Marvel à revoir ses plans en se défaisant de son grand méchant. Robert Downey Jr (Iron Man) viendra donc à la rescousse en tant que Dr Doom, quand Chris Evans (Captain America) devrait lui aussi faire son retour. D’ici les prochains Avengers, s’il y a bien un film du MCU qui a tout le potentiel pour remplir les salles de cinéma, c’est Spider-Man 4. Tom Holland renfilera donc son costume du Tisseur, et la suite de ses aventures redonne officiellement de ses nouvelles.

De quoi parlera Spider-Man 4 ?

Les attentes seront énormes, mais Marvel et Sony tenteront malgré tout de renouveler le carton au box-office de No Way Home. Tom Holland s'était rapidement montré prudent, insistant sur la nécessité d’avoir une bonne histoire à raconter avant de se lancer dans une suite. Avec le retour de son mentor Tony Stark en grand méchant, la confrontation entre les deux s’annonce comme l’un des climax de la prochaine phase du MCU. Des premiers détails sur le scénario se sont dévoilés à l’avance grâce à Production Weekly, site hautement fiable de l’industrie, mais c’est au tour d’Amy Pascal, productrice, de prendre la parole sur ce Spider-Man 4 et la direction qu’il prendra. Si elle évite toute mention du multivers et des caméos qui avaient leaké, elle explique que l’accent sera mis l’abandon de l’identité de Peter Parker au profit de son alias héroïque.

« On doit faire face au fait qu’il a décidé d’abandonner sa vie en tant que Peter Parker pour se concentrer sur Spider-Man, parce qu’être lui-même est devenu trop difficile », a-t-elle ainsi expliqué auprès de Deadline. Spider-Man 4 fera donc logiquement suite aux événements de No Way Home, où plus personne ne se souvient de Peter Parker. Les premières fuites de leur côté laissaient entrevoir un soupçon de multivers avec des apparitions de Robert Downey Jr (Doctor Doom), Michael Keaton (Vulture) et Andrew Garfield (Spider-Man). Le tournage étant prévu pour l’été 2025, on aura peut-être quelques indices supplémentaires à ce moment-là.

Source : Deadline