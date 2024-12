Les rumeurs et leaks autour de Spider-Man 4 commencent à faire du bruit. Et pour cause : plusieurs sources annoncent des changements importants et des retours très attendus. Parmi les points marquants, le retour d'un personnage très apprécié. On vous dit tout ce qu’il faut savoir pour le moment à ce sujet.

Spider-Man 4 s'annonce plein de changements

C’est une nouvelle qui ravira les fans. D'après l'insider Jeff Sneider, Charlie Cox, alias Daredevil, serait de retour dans Spider-Man 4. Après son apparition dans Spider-Man : No Way Home et son rôle central dans Daredevil : Born Again, l’acteur continue d’imposer son personnage comme un élément clé du MCU.

Ce retour ouvre la porte à une collaboration plus étroite entre Peter Parker et Matt Murdock. On peut imaginer que Daredevil jouera un rôle de mentor pour Spider-Man, surtout dans des intrigues plus sombres et ancrées dans les rues de New York. Une chose est sûre, voir ces deux héros travailler ensemble est une perspective qui fait saliver les fans.

Mauvaise nouvelle pour ceux qui espéraient retrouver beaucoup de Zendaya dans ce quatrième opus. L’actrice, qui incarne MJ, aurait un rôle plus limité. La raison ? Son agenda surchargé. Ce choix scénaristique pourrait être l’occasion d’explorer de nouvelles facettes de Peter Parker. Depuis la fin de No Way Home, où il a sacrifié ses relations personnelles pour sauver le multivers, la dynamique entre Peter et MJ est dans une impasse. Reste à savoir si leurs chemins se croiseront à nouveau, ou si de nouveaux personnages viendront enrichir l’histoire.

Les symbiotes débarquent dans le MCU

Autre rumeur excitante : l’arrivée des symbiotes. Ces créatures extraterrestres, déjà introduites dans les films Venom, pourraient jouer un rôle majeur dans Spider-Man 4. Rappelez-vous, une scène post-générique de No Way Home montrait un fragment du symbiote laissé par Venom. Ce détail pourrait annoncer l’apparition du fameux costume noir de Spider-Man. Mais ce n’est pas tout. L’introduction des symbiotes ouvre aussi la porte à des antagonistes comme Venom ou Carnage. De quoi offrir un récit à la fois spectaculaire et introspectif, explorant les conflits internes de Peter Parker.

Si toutes ces informations se confirment, Spider-Man 4 promet d’être à la hauteur des attentes. Entre le retour de Daredevil, l’arrivée des symbiotes et les changements dans la vie personnelle de Peter, ce nouvel opus pourrait marquer un tournant pour le personnage. Pour le moment, le film serait programmé pour le 24 juillet 2026.

Source : theinsneider