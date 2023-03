Knights of the Zodiacs, le nouveau film live-action de Saint Seiya qui n'a rien à voir avec l'anime Netflix, tente de convaincre avec des extraits inédits.

Le film Saint Seiya, Knights of the Zodiacs, revient en vidéo

Après la série The Last of Us qui a conjuré le sort des adaptations vidéoludiques, Knights of the Zodiacs, le film live-action Saint Seiya : Les Chevaliers du Zodiaque va essayer de faire pareil. Mission impossible ? En tout cas, c'est très délicat pour le moment et ce n'est pas certain que le dernier trailer rassure les fans...

Malgré un joli casting avec Sean Bean (Ned Stark de Game of Thrones), Marc Dacascos (Crying Freeman, John Wick...), Famke Janssen (The Faculty, X-Men...) ou Madison Iseman (la série Amazon Souviens-toi l'été dernier, Jumanji Next Level), les fans comparent déjà ce long-métrage Saint Seiya à Dragon Ball Evolution.

Dans la nouvelle bande-annonce, Mackenyu Arata (le Chevalier Pégase) se dispute avec Sean Bean avant de se transcender et d'enfiler son costume. S'ensuit différentes séquences d'action en CGI qui font tout exploser.

Crédits : YouTube.

Ça parle de quoi ?

Le film Knights of the Zodiacs est doté d'un budget de 60 millions, et ce n'est que le premier d'une longue liste. Très ambitieux, le producteur souhaite réaliser six longs-métrages Saint Seiya. Le synopsis reprend la trame des Chevaliers du Zodiaque où l'on suit le jeune Seiya, un orphelin, alors qu'il recherche activement sa sœur.

Selon la légende, des jeunes guerriers connus sous le nom de Saints tirent leurs pouvoirs des constellations. Ils sont réunis pour défendre la déesse Athéna réincarnée contre d'autres dieux qui ont l'intention de s'emparer de la Terre. Lorsqu'un orphelin déterminé à rechercher sa sœur enlevée accède à des pouvoirs cachés, il découvre qu'il est peut-être la seule personne en vie à pouvoir protéger une déesse réincarnée, envoyée pour sauver l'humanité. Il ne deviendra un Chevalier du Zodiaque que lorsqu'il pourra laisser partir sa sœur, et embrasser son destin. Via le site du film Knights of the Zodiacs.

Cet adaptation live-action de Saint Seiya sera diffusée dès le 28 avril 2023 au Japon. Quant à la sortie française...