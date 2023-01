L'aventure Game of Thrones est normalement loin d'être terminée et son auteur George R. R. Martin donne des nouvelles de ce qui nous attend.

Après le succès phénoménal de Game of Thrones et du spin-off House of the Dragon, difficile d'imaginer la production de HBO abandonner ou mettre de coté cette Poule aux œufs d'or. Et il est évident que la carte à jouer spin-off va rapporter un maximum d'argent. Dans ce contexte pécunier, , George R. R. Martin a évoqué l'avenir des séries dérivées sur son blog officiel.

Quel avenir pour les spin-offs de Game of Thrones

Le premier d'entre eux est évidemment celui sur Jon Snow, l'homme qui ne sait rien. On sait aussi que quelque chose se prépare autour du personnage de Corlys Velaryon, The Sea Snake. Quelque chose devrait aussi avoir lieu sur 10,000 Ships, qui racontera l'histoire de la Princesse Nymeria, 1 000 ans avant les événements de la série originale avec la création de la maison Martell.

Qu'en est t-il en terme de progression concrète ? Scénaristique notamment. George R. R. Martin donne quelques détails :

Tous les changements au sein d'HBO Max nous ont affectés, c'est certain. Certains de ces spin-offs avancent plus vite que d'autres, comme c'est toujours le cas avec le développement. Aucun n'a été encore validé, bien que nous l'espérons… peut-être bientôt. Certains ont été mis au placard, mais je ne serais pas d'accord pour dire qu'ils sont abandonnés définitivement. Vous pouvez facilement enlever quelque chose d'un placard aussi facilement que l'y mettre.

Donc d'après ses propres mots, des spin-off sont officiellement au placard ce qui ne veut pas dire qu'ils sont abandonnés totalement. Reste à voir maintenant lequel est en route et lequel ne l'est pas. Difficile d'imaginer étant donné l'attente, l'abandon de celui autour de Jon Snow qui est l'un des personnages les plus appréciés de la saga. D'autant qu'il reste beaucoup de questions en suspens à son sujet après sa route au delà du Mur.

