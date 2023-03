Après 3 excellents épisodes, John Wick revient pour un quatrième film. Et pour faire monter la sauce, quoi de mieux que visionner cet ultime extrait qui met en scène Keanu Reeves, Donnie Yen, Shamier Anderson et Scott Adkins. Tous autour d'une table pour savoir qui va pouvoir tuer l'autre en premier. Bref du grand John Wick comme on l'aime.

Une ribambelle d'acteurs pour John Wick 4

Ce nouveau film John Wick voit les choses en grand et en plus des acteurs que l'on a pu citer précédemment on retrouve aussi Laurence Fishburne, Rina Sawayama, Shamier Anderson, Bill Skarsgård et Lance Reddick. Tout le monde veut la peau de Wick, surtout quand on connait la fin de l'épisode 3.

Une action encore plus intense

Pour mémoire, à la fin de John Wick 3, Wick est traqué une nouvelle fois après avoir été trahi par son ami Winston. Le tueur qui est incarné par Reeves est alors obligé de se réfugier chez le Bowery King, lui aussi très furax de la situation. Dans le quatrième épisode notre protagoniste devrait notamment se retrouver à Paris, à Berlin et à Tokyo. De quoi tabasser des assassins de 3 nationalités différentes pour faire encore un peu plus honneur au palmarès de Baba Yaga.

D'après les premiers retours et les annonces des acteurs, le film devrait proposer des scènes d'action encore plus intenses. Que cela soit au niveau des fusillades, des arts martiaux ou des courses poursuites en voiture. Le film est prévu pour le 22 mars 2023.