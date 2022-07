Les festivités du Comic-Con de San Diego furent l'occasion de découvrir plus en détail un certain film Les Chevaliers du Zodiaque, ça s'annonce mal...

Navré si cette nouvelle brise votre cœur de fan, mais l'adaptation live de l'œuvre Les Chevaliers du Zodiaque semble... particulière. C'est le moins que l'on puisse dire comme en atteste les premières images qui furent dévoilées lors d'un making-off en comité restreint.

Une adaptation qui fait peine à voir ?

Malgré son casting de qualité qui est notamment composé de Madison Iseman (dans le rôle d'Athéna), Mackenyu Arata dans le rôle du chevalier Pégase, Sean Bean dans le rôle de Mitsumasa Kido et des acteurs de renom comme Marc Dacascos, l'adaptation Les Chevaliers du Zodiaque ne semble pas enthousiasmer les foules d'après les premiers retours. La vidéo ci-dessous parle d'elle même :

Chevaliers du Zodiaque version Wish ?

Outre la vidéo (il ne s'agit après tout que d'un making off) les fans soulignent de nombreuses incohérences scénaristiques. Le manque d'épique semble aussi flagrant avec l'absence totale d'armures et la seule présence de "tenues civiles" pour les protagonistes. Ironiquement, certains parlent déjà d'un effet "Dragon Ball Évolution" pour les fans des Chevaliers du Zodiaque. Combats "mous", poursuite en voiture, costumes simplistes... Les réseaux sociaux dénoncent un certain manque d'inspiration.

Un utilisateur Twitter et fan de la licence a même réalisé un fil pour faire une analyse dans le détail de tout ceci. On y retrouve notamment les problèmes scénaristiques :

Alors évidemment il vaut mieux attendre une véritable bande annonce pour se faire une idée mais ça semble tout de même assez peu glorieux en terme d'adaptation. "Laissons sa chance au produit" comme dirait l'autre.

Que pensez-vous de cette toute première vidéo pour l'adaptation live Saint Seiya ? Dites nous dans les commentaires.