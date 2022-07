Le site Web du San Diego Comic Con International a annoncé qu'un premier aperçu du film live-action basé sur le manga Saint Seiya (Chevaliers du Zodiaque) de Masami Kurumada serait projeté le 23 juillet à 17h30, heure du Pacifique (2h30 du matin chez nous).

Une présentation en bonne et due forme pour bientôt

Les acteurs Madison Iseman et Diego Tinoco seront invités à l'événement avec le producteur Yoshi Ikezawa , le réalisateur Tomasz Baginski , le chorégraphe de combat Andy Cheng et les scénaristes Josh Campbell et Matt Stuecken. On peut apprendre aussi pour l'occasion que Toei distribuera Saint Seiya au Japon et Sony Pictures Worldwide Acquisitions distribuera le film à l'international, hors Chine et Moyen-Orient.

Le Comic Con de San Diego aura lieu du 21 juillet au 24 juillet 2022.

Un beau casting pour les Chevaliers du Zodiaque

Au casting dans le détail nous devrions retrouver de beaux noms dont :

Le film Saint Seiya n'a pas encore de date de sortie mais nous devrions en apprendre plus avec la présentation du Comic Con.