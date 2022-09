Les X-Men sont l'une des équipes de super-héros les plus populaires et nombreux sont ceux à réclamer la présence des mutants dans le MCU.

Cela va faire longtemps que Marvel Studios "promet" l'ajout des X-Men dans le MCU même si techniquement, l'apparition de mutants a déjà commencé dans l'univers cinématographique de Marvel. Le premier étant le personnage de la série Miss Marvel soit Iman Vellani. Techniquement aussi le professeur X qui est interprété par Patrick Stewart fait également partie du MCU après son apparition dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness , même si cela se passe sur la Terre-838 soit dans une réalité différente que celle du MCU.

Les X-Men pour bientôt ?

À la suite du D23 : The Official Disney Fan Club, le journaliste Justin Kroll de Deadline à déclaré sur Twitter une assez mauvaise nouvelle :

En parlant de X-MEN, ce film n'est pas prévu avant très longtemps, donc en dehors d'un scénariste, il est très peu probable que des décisions de casting soient prises pour ce film avant un certain temps.

Notons tout de même que la série animée X-Men '97 devrait toujours sortir à l'automne 2023 et ne sera pas affectée par le film. Faire patienter les fans n'est peut être pas si bête et pourrait permettre à Marvel Studios de faire monter la pression de manière progressive. On pourrait par exemple imaginer le studio continuer de faire apparaitre quelques mutants dans ses œuvres, et dévoiler X-men en temps voulu une fois la pression au maximum chez les fans. D'autant qu'avec les séries, il très probable de voir débarquer un jour un membre des X-men. Dans Miss Marvel, on sait déjà que Wolverine est présent dans l'univers.

Bref, wait and See pour les X-men dans le MCU.