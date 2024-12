L’univers de John Wick s’agrandit avec Ballerina, un spin-off centré sur une nouvelle héroïne interprétée par Ana de Armas. Lionsgate a dévoilé un nouveau teaser et des images exclusives, mettant en avant l’actrice dans le rôle d’Eva Macarro, une tueuse à gages déterminée à venger le meurtre de sa famille. Ce nouveau chapitre promet de combiner vengeance, action et chorégraphies spectaculaires.

Une nouvelle protagoniste dans l'univers de John Wick

Eva Macarro n’est pas une inconnue pour les fans de la franchise. Le personnage avait fait une brève apparition dans les films précédents, incarné par Unity Phelan. Mais cette fois, elle occupe le devant de la scène. Avec Ana de Armas dans le rôle principal, Ballerina s’annonce comme une plongée intense dans l’histoire de cette danseuse devenue assassin.

Le casting réunit également de grandes figures, comme Norman Reedus (The Walking Dead), Ian McShane, Anjelica Huston et Gabriel Byrne. Keanu Reeves, dans son rôle emblématique de John Wick, ne se limite pas à une simple apparition. Il sera pleinement intégré à l’intrigue, pour le plus grand plaisir des fans.

Un nouveau chapitre pour une franchise culte

Ballerina marque un tournant dans la saga John Wick. Ce cinquième volet arrive après le succès phénoménal du quatrième film, qui a rapporté 440 millions de dollars au box-office mondial. La série préquelle The Continental et le projet Under the High Table montrent également que cet univers cinématographique ne cesse de se développer.

Mais ce spin-off apporte une perspective inédite. Il met en lumière une figure féminine forte et explore de nouvelles facettes de cet univers sombre et impitoyable. Eva Macarro, avec son passé tragique et sa soif de justice, promet d’ajouter une touche d’émotion et de profondeur à l’action.

Si Ballerina suscite beaucoup d’enthousiasme, le film n’a pas été simple à produire. Len Wiseman, réalisateur de la saga Underworld, a dirigé le projet. Pourtant, des rumeurs indiquent que la version initiale du film aurait déçu, obligeant Chad Stahelski, le réalisateur des John Wick, à intervenir pour superviser des reshoots importants. Ces ajustements auraient duré plusieurs mois. Cependant, Lionsgate a démenti ces rumeurs, affirmant que la production se déroule normalement.

Source : LionsGate