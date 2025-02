Netflix, Disney+, Max et Prime Video s'apprêtent à délivrer les dernières nouveautés de février 2025, et les premières sorties de mars 2025, alors qu'on attend toujours les agendas complets des sorties de chaque plateforme. Les line-up ne vont plus trop tarder maintenant, et du côté d'Amazon, le mois de mars sera très important puisqu'il signera le retour de La Roue du Temps. L'une des plus grosses séries du service SVOD qui reviendra à partir du 13 mars prochain avec une saison 3.

Tous les films Prime Video du 24 février au 2 mars 2025

Les sorties de la semaine précédente sur Amazon Prime Video n'ont pas été brillantes d'un point de vue des films. Et pour cause, il n'y en a eu aucun. En guise de compensation, la plateforme a offert à ses abonnés le spectacle « Du Panier à l’Orange du Vélodrome » de Redouane Bougheraba. Pour les dernières nouveautés de février 2025, le service va cependant ajouter un nouveau film, Nickel Boy.

Un long-métrage de RaMell Ross basé sur le roman de Colson Whitehead, lauréat du prix Pulitzer de la fiction pour cette oeuvre. « Nickel Boys suit deux adolescents placés en maison de correction. Leur profonde amitié permet leur transformation et suscite l’espoir ». Les retours sont bons voire même excellents avec 90% sur Rotten Tomatoes (presse) et 76% (spectateurs), et 7,1/10 sur IMDB. Ce sera à découvrir le 27 février 2025 sur Prime Video.

27/02 Nickel Boy



Tous les séries du 24 février au 2 mars 2025

Alors que l'épisode 4 de Reacher Saison 3 sera disponible le 27 février 2025, Prime Video va s'offrir une nouvelle série événement : House of David. Une fresque potentiellement épique qui retrace l'histoire du roi David, l'un des personnages de la Bible. « Autrefois puissant, le Roi Saul est victime de son orgueil. Un prophète se prépare à le renverser pour faire du jeune berger David le nouveau Roi. Au fur et à mesure que la fureur de Saul grandit, David découvre l’amour, la violence et la politique à la Cour de l’homme qu’il est destiné à remplacer. Deux rois. Un Royaume. Le résultat ne peut qu'amener à la guerre ». D'après la bande-annonce, Amazon cherche à transposer le côté épique dans cette nouvelle série Prime Video originale qui débutera le 27 février 2025. Attendez-vous à des jeux de pouvoir et à de la trahison.

27/02 House of David - saison 1



