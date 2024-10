Comme Netflix, Disney+ et Max, la plateforme Prime Video d'Amazon est sur la réserve et n'aura bientôt plus de nouveaux programmes à proposer en octobre 2024. La semaine dernière, les abonnés ont tout de même eu le droit à l'une des séries événements de l'année avec Like a Dragon: Yakuza. Une adaptation de la franchise de Ryu Ga Gotoku et SEGA qui ne semble définitivement pas à la hauteur des jeux iconiques. Pour se faire pardonner, le service est sur le point de mettre en ligne un énorme carton.

Les films et séries Prime Video de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

Quelles sont les nouveautés Prime Video du 28 octobre au 3 novembre 2024 ? On sent très clairement qu'on est sur la fin des sorties d'octobre 2024 et ce n'est pas la folie. D'autant qu'au moment où vous lirez cet article, on n'a pas encore le line-up pour novembre 2024. Malgré tout, la plateforme de streaming vidéo frappe un grand coup avec un film génial adoré de tous : Spider-Man Across the Spider-Verse. Eh oui, le long-métrage d'animation qui a tout cassé au box-office, avec plus de 690 millions de recettes dans le monde entier, débarque déjà sur Amazon Prime Video le 31 octobre prochain.

« Après avoir retrouvé Gwen Stacy, Spider-Man, le sympathique héros originaire de Brooklyn, est catapulté à travers le Multivers, où il rencontre une équipe de Spider-Héros chargée d'en protéger l'existence. Mais lorsque les héros s'opposent sur la façon de gérer une nouvelle menace, Miles se retrouve confronté à eux et doit redéfinir ce que signifie être un héros afin de sauver les personnes qu'il aime le plus ». La suite, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, est toujours en développement. L'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent sera de retour avec Libre, un biopic consacré au braqueur Bruno Sulak. Voici tous les ajouts Prime Video connus du 28 octobre au 3 novembre 2024, qui ne comportent que des films.

29/10 Are You There God? It's Me, Margaret

30/10 The Baker

31/10 Mon Père Et Moi Spider-Man: Across The Spiderverse

1/11 Libre



Source : Amazon Prime Video.