Après Netflix, Prime Video et Disney+, on s'intéresse à toutes les nouveautés Max de ce lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Des ajouts inédits pour Halloween ? Si vous avez déjà regardé tous les films, à l'image des incontournables L'Exorciste et Poltergeist, il n'y aura rien de plus malheureusement. Mais la plateforme Warner a déjà mis en ligne des longs-métrages horrifiques durant tout le mois. Dans les jours à venir, attendez-vous plutôt à revoir des classiques ainsi qu'à une série totalement inédite.

Tous les films Max de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

Avant la sortie de Gladiator 2, le 13 novembre 2024 au cinéma, le service SVOD Max prévoit d'ajouter le premier Gladiator à son catalogue. Le film cultissime de Ridley Scott sera en effet disponible dès le 1er novembre prochain. Mais un autre péplum va également faire son entrée le même jour : Alexandre. Un film réalisé par Oliver Stone (Tueurs Nés, Platoon...) avec Colin Farrell dans le rôle d'Alexandre Le Grand, Angelina Jolie, Anthony Hopkins, Rosario Dawson, Val Kilmer ou encore Jared Leto.

Dans les nouveautés Max du 28 octobre au 3 novembre 2024, les abonnés pourront aussi retrouver le classique Les Hommes du président, dont certains ont déjà dû voir des extraits dans la comédie Le Grand Détournement : La Classe Américaine. Enfin, la plateforme de streaming vidéo offrira Many Saints of Newark : Une histoire des Soprano, la préquelle de l'une des meilleures séries de tous les temps. Si vous n'avez jamais vu Les Soprano, foncez regarder l'intégralité sur Max !

1/11 Gladiator Alexandre Les Hommes du président

3/11 Many Saints of Newark : Une histoire des Soprano



Toutes les séries de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

Les dernières sorties Max d'octobre 2024 comportent également des séries dont Véra. Une adaptation de Scooby-Doo qui s'arrête dès à présent avec la saison 2, Warner n'ayant pas voulu financer une saison 3. Le show dramatique Somebody Somewhere revient aussi avec une saison 2. Pour se détendre, les abonnés auront accès aux trois saisons d'Extras, une sitcom avec le comique anglais Rickey Gervais.

En termes de vraies nouveautés, Max mettra en avant Chocolat Amer (Like Water for Chocolate) et Invincible Fight Girl dans les premières sorties de novembre 2024. Chocolat Amer est adaptée du roman éponyme de Laura Esquivel et produite par Salma Hayek Pinault, et explore comment les traditions peuvent parfois être un frein à l'amour. Invincible Fight Girl est une série d'animation plus légère où une jeune fille, Andy, s'efforce de devenir la meilleure catcheuse pro de tous les temps.

28/10 Somebody Somewhere - saison 3

31/10 Véra - saisons 1 & 2 - série d'animation

2/11 Extras - saisons 1 à 3

3/11 Chocolat Amer - série Invincible Fight Girl - série d'animation



Source : Max France.