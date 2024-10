C'est la dernière semaine pour les nouveautés Netflix d'octobre 2024. D'ici vendredi, le service SVOD délivrera déjà ses premières sorties du mois prochain. Du 21 au 27 octobre, la firme au N rouge a offert sa vision d'un jeu extrêmement avec le film Loups-Garous. Un long-métrage français avec Jean Reno et Franck Dubosc qui s'est fait détruire dès son annonce mais qui, comme souvent dans ces cas-là, figure tout de même dans le top 10 des films du moment. Sang-Ho Yeon, réalisateur de Le Dernier Train pour Busan et de Parasyte The Grey est aussi revenu avec la saison 2 d'Hellbound.

Tous les films Netflix de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

Quels sont les nouveaux films Netflix du 28 octobre au 3 novembre 2024 ? Le français Lambert Wilson donne la réplique à Alex Lawther (The End of the F***ing World, Alien Earth) ou encore Olga Kurylenko (Oblivion) dans Les Traducteurs. Un thriller dans lequel des traducteurs de renom sont enfermés dans un bunker pour traduire le dernier roman d'un auteur non moins connu en un temps de record. Les sorties de la semaine 44 emmènent également les abonnés à Marseille avec les comédies françaises Les Déguns 1 & 2.

Voilà pour la fin octobre, mais il y aura aussi deux films qui font partie des premiers ajouts Netflix de novembre 2024 dont Fall. Un long-métrage où deux meilleures amies vont grimper au sommet d'une tour de radio abandonnée... et être bloquées une fois leur objectif atteint. La réalisatrice de Mon Petit Renne revient quant à elle avec Tout lâcher ?

29/10 Les Traducteurs

30/10 Les Déguns 1 & 2

1/11 Fall Tout lâcher ?



Toutes les séries de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

Les nouvelles sorties séries Netflix de la semaine envoient du très lourd avec le retour d'un énorme carton : La Diplomate. La saison 2 du thriller politique avec Keri Russell (The Americans) débarque dès ce jeudi 31 octobre 2024 sur la plateforme. « Dans sa quête de vérité, le seul allié de Kate reste son futur ex-mari Hal Wyler, bien vivant et très impliqué. Elle doit gérer son mariage en perdition, des rapports complexes avec le ministre britannique des Affaires étrangères Austin Dennison et une visite menaçante de la vice-présidente américaine Grace Penn ».

Netflix va aussi faire plaisir aux fans d'animation japonaise avec deux séries cultes et qui cartonnent partout dans le monde. Le nouveau arc de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, L'Entraînement des Piliers, arrive le 1er novembre 2024. Le même jour, les abonnés pourront également se poser devant la célèbre adaptation de L'Attaque des Titans.

31/10 La Diplomate - Saison 2

1/11 L'Attaque des Titans Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba



