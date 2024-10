Et voilà ! C'est le grand jour pour l'une des plus grosses nouveautés Prime Video d'octobre 2024. Une série inédite basée sur une licence culte qui devrait vous parler.

Amazon a bientôt épuisé les nouveautés Prime Video d'octobre 2024. En début de semaine, la plateforme SVOD a fait rentrer dans son catalogue Nightmare Island. Un film horrifique qui adapte la vieille série télévisée L'Île Fantastique. Pour éviter de perdre quasiment deux heures de votre vie, on vous le déconseille vivement. Les critiques ont d'ailleurs été assassines. Aujourd'hui, un autre long-métrage discutable est disponible : Saint Seiya Knights of the Zodiac. Heureusement, la grosse série événement de la fin d'année, enfin disponible aujourd'hui, devrait remonter le niveau.

La nouvelle série événement Prime Video d'octobre 2024 disponible

En attendant la première salve d'épisodes de la série d'animation Secret Level, avec des grands noms comme Warhammer, Amazon Prime Video s'offre l'adaptation d'une licence culte du jeu vidéo : Like a Dragon Yakuza. Eh oui, si vous aviez éventuellement raté l'information, une série live-action de la franchise de SEGA et de Ryu Ga Gotoku Studio débarque sur la plateforme de streaming vidéo ce jeudi 24 octobre 2024 à partir de 17h00.

« La série dépeint la vie de gangsters féroces, mais passionnés, et de personnes vivant dans un immense quartier de divertissement, Kamurochō. Un quartier fictif inspiré de l'arrondissement de Shinjuku, Kabukichō, qui sert de toile de fond au jeu. Like a Dragon: Yakuza met en scène le Japon moderne et les histoires dramatiques de ces personnages intenses, à l'image du légendaire Kazuma Kiryu, que les jeux précédents n'ont pas eu l'occasion d'explorer » résume Prime Video.

Dans la bande-annonce, on voit effectivement Kazuma Kiryu, habillé de son mythique costume gris et de sa chemise rouge. Mais on peut également apercevoir Goro Majima qui sera la star du prochain jeu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. La série live-action Prime Video a l'air de vouloir retranscrire l'ambiance violente qui existe dans ce milieu avec des affrontements sanglants. Amazon a confié la réalisation à Masaharu Take, le cinéaste d'Hotel Royal, Underdog etc. Pour le moment, une seule saison a été annoncée, mais s'il y a suffisamment de curieux et de fans, la série pourrait durer un certain temps. Les jeux originaux étant extrêmement narratifs, il y a clairement de quoi faire un travail d'adaptation sur le long terme.

Source : Amazon Prime Video France.