Comme chaque début de semaine, on fait le tour de Netflix, Prime Video, Max ou encore Disney+ pour vous informer des nouveaux films, séries, documentaires ou émissions de ces plateformes SVOD. Que réserve la firme aux grandes oreilles pour ses abonnés ? Malheureusement, pas grand-chose, même si le line-up n'est pas tout à fait complet. Au moment de la publication de cet article, Disney+ n'a pas encore communiqué sur toutes les sorties de novembre 2024.

Les films et séries Disney+ de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024

Quels sont les films et séries à regarder sur Disney+ du 28 octobre au 3 novembre 2024 ? Si vous avez des enfants, la seconde partie de la saison 5 de Miraculous: Les Aventures de Ladybug et Chat Noir sera disponible le 30 octobre 2024, aux côtés de la saison 2 de Reasonable Doubt. Une série où une brillante et intrépide avocate, qui exerce à Los Angeles, n'hésite jamais à défier le système judiciaire.

Disney+ va aussi et surtout diffuser le prochain documentaire de Laurent Bouzereau (Héros Éternels : Indiana Jones & Harrison Ford) sur une véritable légende du cinéma : John Williams. Un compositeur qu'on ne présente plus et qui a donné vie à certaines des plus belles musiques de films comme Star Wars, Jurassic Park, Indiana Jones, Les Dents de la Mer, E.T L'Extra-Terrestre et beaucoup, beaucoup d'autres longs-métrages. Le film-documentaire Music by John Williams reviendra sur la vie et la carrière du musicien avec des prises de parole de Steven Spielberg, Alan Silvestri ainsi que d'autres noms importants du cinéma. Ce sera à voir le 1er novembre 2024 sur Disney+. Voici toutes les autres sorties des prochains jours :

30/10 Miraculous : Les Aventures de Ladybug et Chat Noir - Saison 5 -Partie 2 Reasonable Doubt - saison 2



1/11 Music by John Williams - docu



