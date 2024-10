Pour anticiper vos soirées sous le plaid, voici toutes les nouveautés films et séries Prime Video de novembre 2024 déjà connues. L'un des shows télévisés les plus chers de l'histoire va encore recevoir un spin-off.

La sélection Prime Video d'octobre 2024 tient ses promesses et ce n'est pas fini ! En attendant Secret Level, une série d'animation par l'équipe de Love, Death and Robots le 10 décembre 2024, Amazon a sécurisé les droits d'adaptation d'une franchise qui ne cesse de grandir. Like a Dragon : Yakuza racontera l'histoire de la « la vie des yakuzas dans le monde souterrain du Japon moderne où règne violence et vengeance », et notamment celle du personnage iconique Kazuma Kiryu.

Les films Prime Video confirmés de novembre 2024

Les prochaines sorties confirmées Prime Video de novembre 2024 se dévoilent avec deux films majeurs pour la plateforme de streaming vidéo. Libre, qui sera disponible dès le début du mois, s'intéressera au braqueur des années 80 Bruno Sulak. Un bandit qui avait tout de même une règle primordiale : ne jamais avoir recours à la violence. « Le Robin des Bois des temps modernes » dixit la description de la bande-annonce visible sur la chaîne YouTube française d'Amazon Prime Video. Un « gentleman » qui a échappé à plusieurs reprises à la prison et qui a fait la une des médias à l'époque. Ce biopic est réalisé par Mélanie Laurent déjà à l'oeuvre sur Voleuses pour le compte de Netflix.

Le deuxième film Prime Video de novembre 2024 confirmé, c'est Tigres et Hyènes. « Un ultime casse pour sauver son beau-père de prison ». On retrouve le rappeur et acteur Fianso, l'influenceuse Cassandra Cano ainsi que Géraldine Nakache.

1/11 Libre - un biopic sur le célèbre braqueur Bruno Sulak par Mélanie Laurent

22/11 Tigres et Hyènes - nouveau thriller avec Sofiane Zermani et Olivier Martinez



Les séries confirmées de novembre 2024

Les séries confirmées Prime Video de novembre 2024 sont plus denses avec un gros morceau. L'une des créations les plus chères du petit écran, Citadel des frères Russo (Avengers), va déjà sortir un deuxième spin-off très peu de temps après le précédent Citadel : Diana. On quitte l'Italie pour l'Inde avec la nouvelle série d'action Citadel : Honey Bunny. Un ancien cascadeur Bunny (Varun Dhawan) et une actrice Honey (Samantha Ruth Prabhu), devenus agents secrets, vont de voir protéger à n'importe quel prix leur fille.

« Lorsque le cascadeur Bunny recrute l'actrice Honey pour une mission secondaire, ils sont plongés dans un monde d'action, d'espionnage et de trahison. Des années plus tard, alors que leur dangereux passé les rattrape, Honey et Bunny, séparés, doivent se retrouver et se battre pour protéger leur petite fille, Nadia ». Ce sera disponible le 7 novembre 2024 sur Prime Video. Voici les autres ajouts confirmés du mois prochain :

7/11 Citadel : Honey Bunny - deuxième spin-off de la série des frères Russo (Avengers) en provenance de l'Inde

8/11 Cada Minuto Cuenta - série dramatique sur le tremblement de terre à Mexico en 1985

14/11 Cross - nouvelle série policière avec Aldis Hodge (Black Adam, Invisible Man)

19/11 Jeff Dunham’s Scrooged-Up Holiday Special - stand-up pour Noël de Jeff Dunham

21/11 Dinner Club - saison 3

22/11 El Circo de los Muchachos - série documentaire sur le père Jesús qui a créé une ville et un projet éducatif à Benposta pendant la dictature franquiste en 1956



