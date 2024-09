Les nouveautés Netflix d'octobre 2024 devraient encore bien occuper les abonnés, surtout dans la catégories des séries. Outer Banks Saison 4, La Diplomate et Hellbound Saison 2, Tomb Raider : La Légende de Lara Croft ou encore la nouvelle série animée Ranma 1/2, il y a de quoi faire. Mais Prime Video ne s'avoue absolument pas vaincu et va même offrir un mois qui donne le tournis avec une très quantité d'ajouts dans les sorties d'octobre 2024. Et comme à l'accoutumée, ça frappe (très) fort dès le 1er octobre 2024. Pas l'temps de niaiser !

Les films Prime Vidéo d'octobre 2024

Les nouveautés Prime Video d'octobre 2024 ne vont pas rompre avec la tradition qui est de mettre en ligne un nombre hallucinant de films dès le départ. Une licence se détache particulièrement du reste et elle est juste légendaire : James Bond. En effet, dans les prochaines sorties, Amazon remet en avant l'intégrale de la collection de longs-métrages 007 avec les anciens et les nouveaux films dont Skyfall, GoldenEye ou Octopussy. De quoi satisfaire tous l'éventail de fans de l'agent secret.

Les ajouts films Prime Video d'octobre 2024 prévoient également d'autres pépites comme Pulsions de Brian de Palma. L'horreur sera également au programme avec La Colline a des Yeux, Suspiria ou encore Chucky 1 : Jeu d'enfant. Si vous voulez être horrifiés d'une autre manière, et voir Russell Crowe (Gladiator) en pape sur un vespa, il y a L’Exorciste du Vatican. En revanche, on vous conseille aussi de jeter un oeil à Kalifornia, Retour à Zombieland, Don't Breathe 1 & 2. Voici le reste de la sélection Prime Video d'octobre 2024 :

1/10 Dangereusement Vôtre La Famille Addams (2019) - anime La Famille Addams 2 : Une virée d'enfer - la suite du film d'animation Alita: Battle Angel Allan Quatermain et la Cité de l’Or Perdu Argo Ben-Hur (2016) La Main Droite du Diable (1988) Bio-Dome Body Candyman (2021) Carrie (1976) Casino Royale (2006) Chucky : Jeu d’Enfant (1988) Sale Temps Pour Un Flic Cyborg Dead Man Down Le Justicier de New York Le Justicier Braque les Dealers Un Justicier dans la Ville 2 Le Justicier – l’Ultime Combat Desperate Hours : La Maison des Otages Les Diamants Sont Eternels L'intégrale de la Collection James Bond - tous les films du célèbre agent 007, anciens comme récents Dirty Papy Sale Boulot Pulsions Les Coulisses de l’Exploit Une Famille Très Moderne La Fille Du Train Le Casse du Siècle Rien que Pour Vos Yeux Le Mans ‘66 Foxcatcher Frères Ennemis Les Voyages de Gulliver (2020) Hollywoo Lune de Miel à Las Vegas How It Ends Identité Secrète Infiltré Bleu d’Enfer Bleu d’Enfer 2: Le Récif L’Invasion des Profanateurs Kalifornia A Couteaux Tirés The Losers Lucky Day Mac et Moi L’Homme de l’Ouest Avant To Men At Work Moby Dick (1956) L’Ombre D'Emily Les Sentiers de la Gloire – Remo Sans Arme et Dangereux Le Fleuve de la Mort Seconde Chance Pyjama Party Stigmata Suspiria La Créature du Marais Millenium : Ce Qui Ne Me Tue Pas The Greatest Showman La Colline a des Yeux Le Gang Des Frères James Le Train Trois Amigos! Tully (2018) Télé Ringards Vera Cruz Wargames (1983) Quand Harry Rencontre Sally… Wild Bill L’Année du Dragon

3/10 House Of Spoils

4/10 El Diario

10/10 Les Flingueuses (2013) Hitman: Agent 47 Les Espions d’à Côté Le Crime de l’Orient-Express (2017) Seul Sur Mars L’Exorciste du Vatican

15/10 Alliés Blade Runner 2049 Don't Breathe: La Maison des Ténèbres Don't Breathe 2 Jack Reacher Jack Reacher: Never Go Back Life: Origine Inconnue (2017) Sa Mere Ou Moi The Betrayed The Craft: Les Nouvelles Sorcières L’Exorcisme de Hannah Grace The Retirement Plan

16/10 Un Homme En Colère

17/10 Brothers

18/10 Le Livre de Clarence

20/10 Kingsman: Le Cercle d’Or Kingsman: Services Secrets Le Labyrinthe Labyrinthe 2 : Le Remède Mortel Le Labyrinthe 3 : La Terre Brûlée La Proposition (2009) Takers (2010) Target

22/10 Nightmare Island

24/10 Canary Black Les Chevaliers du Zodiaque

25/10 Retour à Zombieland Long Distance

27/10 Barbaque

29/10 Are You There God? It's Me, Margaret

30/10 The Baker – 30/10

31/10 Mon Père Et Moi Spider-Man: Across The Spiderverse



Toutes les séries d'octobre 2024

Les nouveautés Prime Video d'octobre 2024 font revenir deux séries absolument cultes des années 90 : Buffy contre les Vampires et X-Files. Et elles sont toutes deux disponibles en intégralité. Autant dire que vous en avez pour des centaines d'heures de plaisir. Si vous aimez les programmes musicaux, le très populaire show TV Glee arrive également dans les sorties du mois. Voilà pour les choses que vous avez peut-être déjà vu par le passé.

Mais il y a également de l'inédit avec deux grosses séries importantes pour Prime Video en octobre 2024. Citadel Diana, le spin-off d'un des shows télévisés le plus cher de l'histoire, débarque le 10 octobre 2024. En attendant l'anthologie Secret Level, Amazon va proposer une série live-action Like a Dragon, qui est le nouveau petit nom de la franchise vidéoludique Yakuza. Ce sera à voir dès le 24 octobre 2024. En résumé, c'est du lourd.

1/10 Buffy, tueuse de vampires - Saisons 1 à 7 Chicago Pd - Saisons 1 à 9 Lego Ninjago Dragons Rising - Saison 2 NCIS - Saisons 1 à 18

3/10 Legend Of Vox Machina - Saison 3 Spice Up Our Love - Saison 1

4/10 Magilumiere Magical Girls Inc. - Saison 1

5/10 Glee - Saisons 1 à 6

8/10 Killer Cakes - Saison 1 10/10

10/10 Citadel: Diana - Saison 1 The X-Files - Saisons 1 à 11

15/10 Drop Dead Diva - Saisons 1 à 6

16/10 You Smarter Than A Celebrity - Saison 1

17/10 The Office (Australie) - Saison 1

18/10 Culte - Saison 1 The Devil's Hour - Saison 2

24/10 Like A Dragon: Yakuza - Saison 1 The Pasta Queen - Saison 1



