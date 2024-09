Il y a quelques jours, des rumeurs ne laissaient pas beaucoup de chances au film Spider-Man: Beyond the Spider-Verse. Mais pas de panique, la production vient de s'exprimer à ce sujet.

Les rumeurs sur Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ont affolé la toile ces derniers temps. Certains rapports affirmaient que Sony aurait abandonné une grande partie du travail sur le film pour des raisons créatives. Mais Christopher Miller, producteur de la saga, a voulu clarifier la situation.

Des rumeurs balayées pour Spider-Man: Beyond the Spider-Verse

Tout est parti d’un article publié sur The InSneider, affirmant que le film avait été largement modifié et que sa sortie pourrait être retardée jusqu'en 2027. De quoi inquiéter les fans, surtout avec le prochain Spider-Man 4 en live-action prévu pour 2026.

Mais Miller a rapidement pris la parole sur X/Twitter pour clarifier la situation. Sa réponse a été simple et directe : "Rien n’a été supprimé. Tout avance bien." Ses propos rassurent ceux qui attendaient la suite de Across the Spider-Verse, sorti en 2023. Le compositeur de la série, Daniel Pemberton, est également intervenu pour calmer le jeu. Avec humour, il a rappelé que les informations qui circulent sur Internet ne sont pas toujours fiables, et qu'il faut parfois les prendre avec des pincettes. De quoi apaiser un peu plus les inquiétudes.

Bien que l’équipe de production soit confiante, Beyond the Spider-Verse reste sans date de sortie précise. Initialement prévu pour mars 2024, le film a été repoussé à cause des grèves des acteurs et des scénaristes (SAG-AFTRA). Aucun calendrier officiel n’a encore été communiqué, mais le film pourrait ne pas voir le jour avant 2027.

Malgré ce retard, Christopher Miller insiste : le projet avance bien, et aucune grande décision créative n'a bouleversé le travail déjà effectué. Une bonne nouvelle pour les fans du multivers de Spider-Man. Même si l’attente est longue, tout laisse à penser que ce Spider-Man sera à la hauteur des attentes. Les équipes derrière le film travaillent dur pour offrir une conclusion digne de cette trilogie animée qui a déjà marqué les esprits.

Source : Christopher Miller