Les nouveautés Netflix de juillet 2024 sont énormes. Dès les premiers jours, les abonnés ont eu le droit à Super Mario Bros le film, Mamma Mia et sa suite, au long-métrage horrifique français Titane, au Flic de Beverly Hills 4 ou encore à Titanic. L'un des plus grands monuments du cinéma qui, à ce jour, est encore l'un des plus gros succès de tous les temps. Mais ce n'est évidemment pas fini et voici l'ensemble des sorties films, séries et documentaires pour des sept prochains jours.

Les nouveaux films Netflix du 15 au 21 juillet 2024 (S29)

Vous aimez l'horreur et les œuvres légèrement atypiques ? Netflix va ajouter le long-métrage indépendant Pearl. Le second volet de la trilogie avec Mia Goth, qui est une préquelle à X et MaXXXine. « Au Texas en 1918, la soif de célébrité d'une fille isolée vivant dans une ferme prend une tournure de plus en plus dévorante quand une opportunité en or se présente ». Ce triptyque a fait beaucoup de buzz, notamment pour la prestation de l'actrice Mia Goth. Ce sera disponible le 16 juillet sur Netflix.

Si vous voulez plutôt profiter d'un programme en famille, Space Jam : Nouvelle ère sera une meilleure option. Dans cette nouvelle aventure, LeBron James qui remplace Michael Jordan est emprisonné avec son fils dans un espace numérique par une IA malveillante. Pour s'en sortir et récupérer son enfant, il va devoir monter une équipe de choc avec la bande des Looney Tunes. À voir sur Netflix le 17 juillet 2024. Enfin, il y aura également la comédie française Jamais le premier soir.

16/07 Pearl - avec Mia Goth

17/07 Jamais le premier soir - une comédie avec Alexandra Lamy

21/07 Space Jam : Nouvelle ère - avec l’hyper star de la NBA Lebron James



Les nouvelles séries du 15 au 21 juillet 2024 (S29)

Deux excellentes séries Netflix sont aussi de retour du 15 au 21 juillet 2024. La saison 3 de Sweet Home arrive et elle marque un tournant puisqu'après cela, ce sera définitivement la fin. Même si la saison 2 a plus divisé que la première, ça reste l'une des meilleures séries du moment et l'une des plus appréciées. « Entre la fin de la mutation et l'avènement d'une nouvelle ère de l'humanité, ceux qui se trouvent dans la zone floue entre monstres et humains doivent faire un choix difficile » (synopsis officiel de Netflix).

Netflix met fin également à Cobra Kai, une autre série populaire qui mêle karaté et humour. À la différence de Sweet Home saison 3, la plateforme a choisi de diviser cette ultime en trois parties, avec la première disponible cette semaine.

18/07 Cobra Kai - partie 1 de la saison 6 - début de l’ultime saison de la série

19/07 Sweet Home - saison 3 Skywalkers : d’amour et de vertige - série documentaire qui suit un couple amateur de sensations fortes



