Il aura fallu une dizaine d'années à Ridley Scott pour se jeter dans le grand bain et démarrer le chantier Gladiator 2. Une suite finalement « logique » étant donné que le cinéaste a eu tendance à revisiter certains de ses succès passés, à l'image du formidable Alien. Cette fois, Russell Crowe n'est plus de la partie, mais le réalisateur a trouvé des remplaçants, en plus de faire revenir l'une des actrices principales du premier long-métrage culte.

Une première bande annonce officielle pour Gladiator 2

Ridley Scott s'apprête à renouer avec l'un de ses plus gros succès en sortant Gladiator 2. Une oeuvre multirécompensée, qui a décroché 5 oscars dont celui du « Meilleur film », et qui est souvent cité à raison comme l'un des plus grands longs-métrages du cinéaste. Mais depuis tout ce temps, de l'eau a coulé sous les ponts et les événements du premier épisode étant ce qu'ils sont, Russell Crowe cède sa place à Paul Mescal. Le jeune acteur, même pas âgé de 30 ans, interprétera la version adulte de Lucius. Le fils « illégitime » de Maximus Decimus (Russell Crowe) et de Lucilla (Connie Nielsen) qu'on retrouve pour le coup au casting de Gladiator 2.

La trame se situe vingt ans après l'affrontement entre Maximus Decimus et Commode (Joaquin Phoenix), l'oncle de Lucius. Ce dernier est envoyé en Afrique, loin de l'Empire Romain, mais va vite être rattrapé par son passé. Désormais père à son tour, Lucius et sa famille vont être menacés par une attaque de l'armée romaine, pilotée par Marcus Acacius joué par Pedro Pascal (la série The Last of Us). L'histoire de Gladiator va t-elle se répéter ?

Un changement dans les flashbacks de la suite

Comme pour le premier film, Gladiator 2 sera évidemment un péplum avec des scènes d'action épiques, mais ne mettra pas de côté les intrigues politiques. Ce point est de toute manière indispensable puisque toutes les manigances autour de l'Empire Romain affectent forcément le destin des personnages. Ridley Scott s'intéressera tout particulièrement à ce que des hommes et des femmes sont prêts à faire pour survivre.

Le casting de Gladiator 2 est de premier ordre avec, en plus de Paul Mescal, Pedro Pascal ou Connie Nielsen, l'arrivée de Joseph Quinn (Stranger Things) et de Denzel Washington (Man on Fire, Malcom X...). Le premier trailer semble confirmer les bons choix de casting et intègre beaucoup de rappels à Gladiator. En revanche, un élément étonnera les fans, l'acteur de Lucius, Spencer Treat Clark (Incassable), a été remplacé dans les flashbacks du précédent chapitre.