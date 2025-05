Fans de LEGO et d'Animal Crossing ? Attention alors parce que des sets Animal Crossing vont être retirés de la vente entre fin 2025 et fin 2026. Vous avez le temps de voir venir, mais si vous voyez des promotions, réfléchissez-y peut-être à deux fois avant de repousser l'achat au risque de ne plus jamais revoir d'éventuelles réductions. Pour rester dans le domaine du jeu vidéo, des nouveaux LEGO Fortnite ont été annoncés et pourront être montés à partir de début juin 2025 si vous les commandez via la boutique officielle.

Notre sélection des sets LEGO d'une saga culte

Faites semblants d'être surprises et surpris, mais les sorties LEGO de mai 2025 vont mettre à disposition des fans de briques des sets inédits d'une licence légendaire, Star Wars. Eh oui, chaque année au mois de mai, la saga culte célèbre le May the 4th, une journée qui lui est entièrement dédiée. Un rendez-vous incontournable pour tous les afficionados de la série, y compris du côté des dioramas à assembler soi-même.

Pour ce May the 4th 2025, on vous propose une sélection qui mélange certains sets Star Wars inédits de mai 2025, avec des constructions déjà éprouvées comme le 75367 Star Wars Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République, La barge à voiles de Jabba 75397 ou encore l'original 75389 Faucon Noir. En termes de nouveautés LEGO, on a encore choisi le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett 75409 ou encore le très joli logo Star Wars 75407.

75409 LEGO Star Wars Le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett

Référence : 75409 LEGO Star Wars Le vaisseau de classe Firespray de Jango Fett

Dimensions : plus de 19 cm de haut | 44 cm de long | 39 cm de large

Nombre de pièces : 2970

Nombre de mini-figurines : 2 (Jango Fett, jeune Boba Fett)

Age : 18+

Date de sortie : 4 mai 2025

Prix : 299,99€

75397 Star Wars La barge à voiles de Jabba

Référence : LEGO 75397 Star Wars La barge à voiles de Jabba

Dimensions : plus de 25 cm de haut | 77 cm de long | 25 cm de large

Nombre de pièces : 3942

Nombre de mini-figurines : 11 (BibFortuna, princesse Leia, C-3PO, Max Rebo, Kithaba, Vizam, Wooof, un garde gamorréen, Jabba le Hutt, Salacious Crumb et R2-D2 avec une table de bar)

Age : 18+

Date de sortie : disponible

Prix : 499,99€

75367 Star Wars Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République

Référence : 75367 LEGO Star Wars Le croiseur d’assaut de classe Venator de la République

Dimensions : plus de 32 cm de haut | 109 cm de long | 54 cm de large

Nombre de pièces : 5374

Nombre de mini-figurines : 2 (Le capitaine Rex, l’amiral Yularen)

Age : 18+

Date de sortie : disponible

Prix : 649,99€

75407 Logo de Star Wars en briques

Référence : 75407 LEGO Logo de Star Wars en briques

Dimensions : plus de 13 cm de haut | 3 cm de profondeur | 30 cm de large

Nombre de pièces : 700

Nombre de mini-figurines : 0

Age : 18+

Date de sortie : 1er mai 2025

Prix : 69,99€

75389 Star Wars Le Faucon Noir

Référence : 75389 LEGO Star Wars Le Faucon Noir

Dimensions : plus de 12 cm de haut | 43 cm de long | 32 cm de large

Nombre de pièces : 1579

Nombre de mini-figurines : 6 (Dark Jar Jar Binks, C-3PO, Dark Dev, Dark Rey, Luke en mode plage et Jedi Vador, des accessoires sabres laser et une brique de lait bleu)

Age : 10+

Date de sortie : disponible

Prix 179,99€

Tous les LEGO Star Wars pour le May the 4th 2025

Après notre maigre sélection, voici parmi les sets LEGO Star Wars les plus récents que vous pouvez procurer pour célébrer à votre manière le May the 4th. Que la Force soit avec votre compte en banque !

Source : boutique LEGO.