Prime Video met le paquet pour le mois de juillet et ajoute plus de 80 films à son catalogue. Avec supplément série s'il vous plait. Si avec ça vous ne savez pas quoi regarder, on ne comprend pas.

Décidément, ce mois de juillet va être chargé sur toutes les plateformes SVOD. Prime Video a décidé de mettre tout ce qu’il avait en stock dans son catalogue ce mois-ci. Comme Netflix, Max et Disney+, les films sont nombreux et quelques séries viennent ponctuer le tout. La seule différence ici, c’est que Prime semble avoir littéralement ouvert les vannes côté films, il y en a une tonne.

Tous les films Prime Video de juillet 2024

C’est du jamais vu ou au mieux c’est extrêmement rare, mais Prime Video fait vraiment le plein de films ce mois-ci. Au total, ce sont plus de 80 long-métrages qui vont rejoindre le catalogue, dont une immense majorité arrive dès le début du mois. Un tsunami de films de tous les horizons. On a de l’archi-culte avec l’intégrale de la saga Rocky. Des premiers films portés par Sylvester Stallone en passant par les deux Creed où papi range les gants pour devenir mentor du jeune Michael B. Jordan.

Pas mal de films d’horreur sont aussi de la partie avec encore une fois des classiques comme la série de Poltergeist, Massacre à la Tronçonneuse 2 ou encore Evil Dead 3 et Carrie. Les amateurs d’action trouveront aussi leurs petits plaisirs avec Edge of Tomorrow, film de science-fiction très proche du jeu vidéo avec Tom Cruise et Emily Blunt. Quelques nouveautés se glissent aussi ici et là comme Le Ministre de la Sale Guerre avec Henry Cavill. Oui cette fois il est bien là.

De toute façon, avec plus de 80 films ajoutés sur Amazon Prime Video, il y aura forcément quelque chose à regarder, voici la liste ci-dessous.

Tous les films qui arrivent sur Prime Video

1/07 Edge of Tomorrow Le Pire Voisin au monde Jurassic World : Fallen Kingdom BlacKkKlansman : j’ai infiltré le Klu Klux Klan The Place Beyond the Pines Overdrive Comme des Bêtes 2 Mamma Mia ! Here We Go Again Régression Mortal Engines Last Christmas Les Trolls Les Trolls 2 : tournée mondiale Baby Boss Fast & Furious : Hobbs & Shaw Ninjago, le soulèvement des dragons Lego DC Comics : Batman Be-Leaguered Warrior Skyscraper Cinquante nuances plus sombres xXx : Reactivated Power Rangers La Momie Jamais entre amis Rocky Rocky 2 : la revanche Rocky 3 : l’œil du tigre Rocky 4 Rocky 5 Rocky Balboa Creed : l’héritage de Rocky Creed 2 We Are Your Friends Teach Me Love Limitless Le Gangster, le flic & l’assassin Un Été en Louisiane Mauvaises Herbes Chappie La Légende d’Hercule Le Premier Jour du reste de ta vie Le Territoire des loups Comme un chien enragé Misery L’Assaut Amityville : la maison du diable Amityville Carrie au bal du diable Carrie 2 : la haine Evil Dead 3 : l’armée des ténèbres Poltergeist 2 Poltergeist 3 Massacre à la tronçonneuse 2 Le Retour des morts-vivants Jeepers Creepers 2 World War Z The Dead Don’t Die Les Clowns tueurs venus d’ailleurs Black Water : Abyss From Beyond : au x portes de l’au-delà The Woods La Part des ténèbres The Wolf of Snow Hollow Lifeforce : l’étoile du mal Jeu d’Enfant Les Vacances de Mr Bean Waves Irréversible Bloody Milkshake

4/07 Space Cadet

5/07 Mayday

8/07 Emmett Till

11/07 Tyler Perry : pour solde de tout compte L’Incroyable Hulk

12/07 Land Of Bad Divergente Divergente 2 : l’insurrection Divergente 3 : au-delà du mur



15/07 Le Grand Cirque Yes Man Crazy Rich Asians Bumblebee Hors de la mort

17/07 Miller's Girl

18/07 Mon Espion 2 : mission Italie

23/07 Marlowe

25/07 Le Ministère de la Sale Guerre



Toutes les séries de juillet 2024

Quelques séries viennent aussi garnir le catalogue d'Amazon Prime Video en juillet 2024, avec notamment l’arrivée très attendue de la suite déjantée de Sausage Party, la série Sausage Party Bouff’land. Un show qu’il ne faudra pas mettre entre toutes les mains encore une fois, n’amenez pas vos enfants devant l’écran comme certains l’avaient fait avec le film à l’époque. C’est définitivement pour les adultes, et ça a l’air au moins aussi cinglé que le long-métrage, tant mieux !

Plus sérieux cette fois et nouveauté toujours avec Those About to Die. Cette série d’époque nous plonge en pleine Rome antique entre guerre, trahison et pouvoir. Une série événement portée par un gros casting avec notamment l’illustre Hannibal Lecter, Anthony Hopkins, ou encore Iwan Rheon, que l’on a pu voir incarner le cinglé Ramsay Bolton dans Game of Thrones. Enfin, Prime Video ajoutera des séries cultes dans la foulée avec l’intégrale de Teen Wolf, The Office et les 5 premières saisons de Young Sheldon.