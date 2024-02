La franchise Uncharted au cinéma n'a visiblement pas dit son dernier mot. En tout cas, un certain acteur a l'air de le confirmer. Il n'y a quasiment plus de place au doute.

Pendant longtemps, adapter un jeu vidéo en film ou en série était une entreprise risquée. Bon, en soi, ça l'est toujours, mais aujourd'hui, on a moins de raisons d'être méfiant. Il suffit de regarder Super Mario Bros. ou Arcane pour s'en rendre compte. Mais là où ça devient vraiment épineux, c'est lorsqu'on se prête à l'exercice du live-action. Uncharted l'a fait, et ce fut un carton plein. Du coup, est-ce qu'une suite va voir le jour ? De toute évidence, ça va bien être le cas, et on en a la preuve.

La suite d'Uncharted au cinéma se confirme

Une nouvelle fois, c'est Mark Wahlberg qui vient nous offrir du nouveau sur le prochain film Uncharted. Pour rappel, l'acteur incarne Victor « Sully » Sullivan dans le premier long-métrage. Il avait déjà dit par le passé qu'un « scénario avait été écrit ». Dedans, il portait la moustache, ce qui est logique au vu du personnage qu'il incarne (qui est encore assez jeune dans le film de 2022). Cette fois, il a pris la parole auprès de Screen Rant, en expliquant qu'il a reçu un appel un peu particulier. Le script serait enfin bouclé, et ce serait le moment pour lui de se préparer pour son rôle.

En fait, j’ai reçu un appel aujourd’hui disant qu’ils avaient le script. Je ne peux pas faire pousser une vraie barbe et moustache, mais ils ont dit, "Commence à faire pousser ta moustache. Ça va prendre un certain temps." Je serais intéressé de voir à quoi ressemble l’histoire, et où cette aventure nous mène. Mais je suis excité; je sais que le public a vraiment aimé le premier, alors nous verrons.

A ce stade, il n'y a plus de place au doute quant à l'existence de ce deuxième Uncharted au cinéma. L'inverse aurait été étrange, en particulier quand on sait que son aîné a généré plus de 400 millions de dollars de recettes au box-office. Pour vous donner une idée plus concrète, le PDG de Sony Pictures en personne, Tom Rothman, en parlait carrément comme « une nouvelle franchise cinématographique à succès pour l’entreprise ». Malheureusement, pour l'instant, on n'a pas de date de sortie à relever. Le tournage n'a vraisemblablement pas débuté, bref, le développement en est à un stade précoce.