Prime Video accueille une nouvelle série inédite et totalement déjantée. Ultra attendue, elle arrive prochainement sur la plateforme et promet des barres de rires. L'enfer n'aura jamais été aussi drôle visiblement.

Prime Video ne fait pas dans la dentelle, ça, on le sait. The Boys, Gen V, Invincible (que des trucs de super héros en fait), sont une poignée d’exemples parmi d’autres. Des programmes jusqu’au-boutistes qui n’ont pas froid aux yeux et n’hésitent pas à choquer s'il le faut. Le résultat fonctionne à merveille. Un cocktail épicé, sanglant, souvent drôle et toujours décapant. Les amateurs de ce genre de programmes seront donc ravis d’apprendre qu’une nouvelle série va leur emboîter le pas. Un programme définitivement réservé aux adultes.

Une nouvelle série totalement barrée sur Prime Video

Son petit nom, c’est Hazbin Hotel, une toute nouvelle série d’animation destinée aux adultes. Elle prend la forme d’une énorme comédie musicale à la direction artistique atypique qui emploie principalement des couleurs aux tons qui tirent principalement du côté du noir, du rouge, du blanc ou encore du pourpre. Un code couleur bien à elle. Dans cette comédie sanglante, on suivra les (mes)aventures de Charlie Morningstar, princesse de l’Enfer qui crée un hôtel afin de réhabiliter les âmes perdues pour éviter un nouveau massacre annuel. Le décor est planté.

Hazbin Hotel met en scène des personnages hautement acides et hilarants aux caractères bien trempés et anime le tout avec un grand nombre de chansons. Une comédie musicale qui est par ailleurs interprétée par de véritables pros dont certains grands noms de Broadway, l’une des scènes les plus légendaires du monde, comme Erika Henningsen ou encore Alex Brightman.

Mais pas que, puisque de nombreuses stars du petit et grand écran sont aussi de la partie, comme Stephanie Beatriz (Brooklyn Nine-Nine), Keith David (The Thing) ou encore Kimiko Glenn (Orange Is the New Black) sont également de la partie. Un casting cinq étoiles pour un show qui s’annonce comme étant totalement déjanté.

Ça s'annonce donc très bien pour cette série plus que surprenante qui débarquera sur la plateforme dès le 19 janvier prochain. Plus que quelques semaines à patienter donc.