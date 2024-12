Ce week-end à eu lieu une convention très attendue pour les fans de manga et d'anime : le Jump Festa 2025. À cette occasion, de nombreuses annonces sont tombées pour des licences de premier plan. On pense notamment à One Piece et My Hero Academia, qui avait du lourd à dévoiler. Mais, c'est loin d'être la seule à avoir mis le feu à l'événement ! Chainsaw Man était également de la partie avec une révélation d'ampleur.

Chainsaw Man va s'afficher en grand

Il y a tout juste un an, les équipes de MAPPA avait une grande nouvelle pour les fans de Chainsaw Man. Le studio, en charge également de l'anime, annonçait travailler sur un film tiré du manga de Tatsuki Fujimoto. Intitulé Chainsaw Man — The Movie: Rezer Arc, il n'était à l'époque qu'au début de sa production.

Compte tenu du travail de qualité, reconnu et acclamé, fourni par le studio MAPPA sur la série Chainsaw Man, cette nouvelle avait de quoi faire rêver les fans. Cependant, un film d'animation, ça ne se fait pas en un jour. Ce n'est qu'un an plus tard que les équipes du studio sont remontées sur la scène du Jump Festa pour enfin nous donner du concret !

MAPPA a ainsi montré un deuxième teaser très prometteur pour le film. Nous y retrouvons Denji, toujours aussi fébrile face à la gente féminine, mais aussi prêt à tout faire exploser. Reze Arc s'annonce bel et bien phénoménal. Mais ça, nous ne le constaterons concrètement que... l'année prochaine !

Eh oui, c'est désormais officiel : Chainsaw Man Reze Arc débarquera sur grand écran en 2025. Du moins, ce sera le cas au Japon. À l'international, les fans devront patienter pour découvrir le travail du réalisateur Tatsuya Yoshihara. Aucune date n'a été communiquée pour le moment en France. Toutefois, après avoir vu des films Demon Slayer, Blue Lock ou encore Solo Leveling débarquer dans nos salles obscures, on s'attend fortement à voir celui-là se montrer à nous également.