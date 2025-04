Cela fait maintenant plus d'une dizaine que les lecteurs de Game of Thrones attendent désespérément la sortie de Winds of Winter, qui est en réalité l'avant-dernier tome de la saga A Song of Ice and Fire. Son auteur, George R.R. Martin, s'est récemment fendu d'une interview auprès de TIME pour se confier quant au fait que l'écriture de ce roman ne cesse de s'éterniser.

L'Hiver continue de se faire attendre pour Game of Thrones

Suite au phénomène mondial qu'a été la série Game of Thrones de HBO, et une dernière saison controversée, George R.R. Martin semble s'être peu à peu détaché de l'écriture des deux derniers romans qui doivent conclure sa saga littéraire populaire. Aux dernières nouvelles, il continuerait bien de travailler sur Winds of Winter... à son rythme. Auprès de TIME, il a d'ailleurs encore insisté sur ce point. « Il ne fait aucun doute que Winds of Winter a 13 ans de retard. De nombreuses choses viennent détourner mon attention, comme par exemple une deadline pour certaines séries HBO. Ce livre est la malédiction de ma vie, mais je continue de travailler dessus ».

Récemment, une actualité a fait des émules : la « résurrection » de l'espèce préhistorique des canis duris (direwolves en anglais) par la société Colossal Laboratories. Certains lecteurs un peu sarcastiques ont réagi à la nouvelle en disant que « nous avons eu les fameux loups géants de Game of Thrones avant Winds of Winter ». George R.R. Martin est d'ailleurs apparu en photo tenant justement ce bébé loup préhistorique dans les bras, ce qui a grandement frustré quelques fans, se plaignant que l'auteur de Game of Thrones multiplie les activités superflus n'ayant aucun rapport avec l'écriture de ses romans.

Ce à quoi l'homme a répondu : « Oui, je suis allé voir l'animal car j'étais intrigué. Oui, je suis actuellement propriétaire d'une librairie et actionnaire dans diverses sociétés. Mais tout cela ne me détourne pas outre mesure de l'écriture de Winds of Winter, contrairement à ce que les fans pensent ». D'une manière ou d'une autre, l'Hiver devrait donc bien tôt ou tard arriver dans Game of Thrones... du moins tant que son auteur d'un âge vénérable de 76 ans est encore en capacité de l'écrire.

Le « loup-garou » de Jon Snow est désormais plus réel que Winds of Winter.

Source : TIME via un YouTube Short