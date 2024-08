Le prochain film en prises de vue réelles de Disney, Blanche-Neige, se dévoile à travers un nouveau trailer qui met en avant Rachel Zegler dans le rôle de la princesse iconique et Gal Gadot dans celui de la Méchante Reine. Présentées au public lors de l'événement D23, les deux actrices ont exprimé leur enthousiasme à l'idée de revisiter ce classique de Disney. Malgré tout, le trailer divise.

Une réinvention moderne du conte classique Disney

Réalisé par Marc Webb, ce remake de Blanche-Neige et les sept nains promet une relecture contemporaine du film d'animation original de 1937. L'histoire reste fidèle à la trame de base. Où Blanche-Neige, fuyant la jalousie meurtrière de sa belle-mère, trouve refuge chez sept nains avant d'être empoisonnée par une pomme. Cependant, cette nouvelle version introduit des éléments plus modernes. En mettant l'accent sur l'indépendance et le leadership de Blanche-Neige, plutôt que sur la traditionnelle quête de l'amour véritable.

Rachel Zegler, en incarnant Blanche-Neige, s'approprie un rôle qui, selon elle, résonne fortement avec les jeunes générations. Elle a souligné que son personnage ne se contentera pas de rêver au prince charmant. Mais aspirera à devenir une leader courageuse et juste, en hommage à son père disparu.

Ca divise

Pour Gal Gadot, incarner la Méchante Reine a été une expérience enrichissante et totalement différente de ses rôles précédents. L'actrice a exprimé sa joie de pouvoir interpréter un personnage aussi maléfique et complexe, un rôle qui lui a permis d'explorer une facette totalement opposée à ce qu'elle avait fait jusqu'à présent. En outre, notons que le trailer divise beaucoup, notamment à cause de l'utilisation de la 3D pour représenter des nains. Il suffit de lire les commentaires de la vidéo pour s'en convaincre :

Grands acteurs atteints de nanisme : « Nous voulons travailler et apparaitre à l’écran. »

Disney : "Non, nous devons vous protéger de vous-mêmes."

Disney est d'ailleurs accusé d'invisibiliser les personnes atteintes de nanisme et de préférer utiliser des doublures 3D plutôt que de véritables acteurs souffrant de cette condition. Dylan Postl, en particulier, a expliqué ne pas comprendre la position de Disney.

Initialement prévu pour mars 2024, la sortie du film a été repoussée à mars 2025. En raison de la grève du SAG-AFTRA. Cette attente supplémentaire n'a fait qu'augmenter l'impatience des fans, qui peuvent désormais se réjouir de ce premier aperçu du film à travers le trailer récemment dévoilé.

