Même si le printemps commence peu à peu enfin à s'installer, les plateformes SVOD veulent encore occuper vos soirées et nuits un peu plus fraîches. Après Netflix et la triste annonce de l'annulation de Mythic Quest chez Apple TV+, voyons donc voir ce que Prime Video nous réserve en termes de sorties films et séries pour cette nouvelle semaine du 14 au 20 avril 2025 à l'image des autres plateformes concurrentes telles que la firme au N rouge, Disney+ et Max.

Tous les films Prime Video du 14 au 20 avril 2025

Côté films, comme pour fêter l'arrivée prochaine d'Indiana Jones et le Cercle Ancien sur PS5, Prime Video rend à nouveau disponible presque toute la saga du célèbre aventurier incarné avec brio par Harrison Ford à son catalogue, et ce dès aujourd'hui ! En effet, à compter de ce mardi 15 avril 2025, les quatre films de cette saga légendaire que sont Indiana Jones : Les Aventuriers de l'Arche Perdue, Indiana Jones et le Temple maudit, Indiana Jones et la Dernière Croisade et Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal sont de retour.

En revanche, vous l'aurez remarqué, mais Amazon Prime Video n'a visiblement pas eu les droits pour Indiana Jones 5 et le Cadran de la Destinée, qui est disponible sur Disney+. Une perte qui n'en est pas vraiment une dans la mesure où le dernier long-métrage rate quasiment tout ce qu'il entreprend.

15/04 Indiana Jones, la saga



Toutes les séries du 14 au 20 avril 2025

Quoi de neuf dans les nouvelles sorties séries de la semaine Prime Video ? Dix nouveaux compétiteurs humouristes vont s'affronter dans la saison 5 de LOL : Qui rit, sort ! Comme à chaque saison inédite, rien ne change ou presque, la règle étant toujours de faire rire les candidats. Néanmoins, on nous promet des nouveautés jamais vues de toute l'histoire du programme. « À l’intérieur, des avantages inédits, encore jamais vus dans l’histoire de LOL : Qui rit, sort !, qui pourraient bien bouleverser leur destin dans le jeu et redéfinir entièrement le déroulement de la partie ! ».

LOL : Qui rit, sort ! Saison 5 sera diffusée le 18 avril 2025 sur Prime Video avec Artus, Camille Chamoux, Jérôme Niel, Fatou Kaba, Cédric Doumbé, Muriel Robin, Vincent Dedienne, Marina Rollman, Alexandre Kominek ou encore Fred Testot. Le jour d'avant, Amazon Prime Video mettra en ligne la série d'animation #1 Happy Family USA. Une satire où l'on suit une famille musulmane après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis.

17/04 #1 Happy Family USA - saison 1 - série d'animation

18/04 LOL : Qui rit, sort ! - saison 5 - série humour / téléréalité



Source : Prime Video