Chaque nouvelle semaine est l'occasion de découvrir des nouveautés sur les plateformes de SVOD. Netflix, Disney+ ou encore Max sont toujours au rendez-vous de ce côté-là. Il ne faudrait pas non plus oublier Prime Video. D'autant plus qu'une grosse série fait son retour dès aujourd'hui. Les fans l'attendaient de pied ferme, ils vont se régaler avec la nouvelle saison !

Une des meilleures séries de retour sur Prime Video

Ces derniers jours, ça a été les montagnes russes du côté de Prime Video. Entre l'annulation d'une série loin d'être surprenante et une décision plus que controversée autour du doublage par intelligence artificielle, la fête n'est pas véritablement au rendez-vous sur la plateforme. Mais, c'était sans compter sur les nouveautés du mois.

En mars 2025, il y a de quoi faire sur Prime Video. On peut évidemment vous recommander les différents blockbusters qui rejoignent le catalogue. Cependant, ce que beaucoup attendaient, c'était le retour d'une des meilleures séries de la plateforme, La Roue du Temps. On a donc une bonne nouvelle pour vous : ça y est, la saison 3 a commencé sa diffusion !

Les fans de la saga de fantasy née de l'esprit de Robert Jordan vont être ravis de retrouver la suite de l'adaptation sur Prime Video en ce jeudi 13 mars. La fresque épique poursuit son cours avec une troisième saison qui reprend les événements du quatrième tome des romans, Un lever de ténèbres.

Pour cette troisième partie télévisuelle, le casting d'origine rempile sans crainte sur Prime Video ! Vous retrouvez donc Rosamund Pike (Gone Girl, Hostiles) dans le rôle toujours aussi flamboyant de Moiraine. À ses côtés, Daniel Henney, Zoë Robins ou encore Marcus Rutherford reviennent pour incarner Lan, Nynaeve et Perrin. Vous pourrez également compter sur de nouvelles personnalités pour des personnages qui parleront aux fans des romans. Ainsi, Olivia Willaims sera Morgase Trakand, Callum Kerra sera Galad et Nuno Lopes jouera Lord Gaebril.

L'aventure de La Roue du Temps promet encore de gagner en profondeur. Entre magie et prophéties, suivez l'histoire de Rand al'Thor, le Dragon réincarné. Les membres de Aes Sedai sont toujours là pour assurer sa protection. Cependant, la lutte contre le Ténébreux est loin de toucher à sa fin... Les Réprouvés trament dans l'ombre pour prendre l'ascendant. Rendez-vous chaque jeudi jusqu'au 17 avril 2025 pour découvrir le dénouement de cette saison 3 sur Prime Video.