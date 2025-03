Après une semaine dernière notamment marquée par la sortie de The Batman, voici le programme proposé par Max côté films et séries du 10 au 16 mars 2025, avec notamment un film marquant.

La semaine se montre plutôt chargée côté SVOD jusqu'au 16 mars, notamment chez Prime Video, Netflix, et dans une certaine mesure chez Disney+. Max ne démérite pas non plus, après une semaine dernière bien fournie en films événements. Nous avons d'ailleurs encore un film marquant qui nous attend lors des jours suivants, mais pas seulement. Découvrons donc tout le programme de la plateforme d'HBO.

Tous les films Max du 10 au 16 mars 2025

Commençons par les films programmés sur Max du 10 au 16 mars 2025, avec en l'occurrence cinq long-métrages au menu. Le 12 mars, nous avons à ce propos Chasseurs de géants et Parents d'élèves, respectivement sortis en 2013 et en 2020. D'un côté, nous avons un film d'action fantastique américain proposant un joli casting, dont Ewan McGregor (Star Wars), Ian McShane (John Wick) ou encore Bill Nighy (Pirates des Caraïbes). De l'autre, nous avons une comédie française portée notamment par la chanteuse Camélia Jordana, Anne Charrier ou encore Vincent Dedienne.

On enchaîne le 13 mars sur Max avecUn Week-end en Enfer, un film d'épouvante-horreur américain qui tient visiblement plus du nanar qu'autre chose, mais qui peut valoir son pesant de pop-corn pour les amateurs. Il est suivi le 14 mars par Vivarium, un film de science-fiction américain sorti en 2020, porté notamment par des acteurs tels que Jesse Eisenberg (Zombieland) ou encore Imogen Poots (Need for Speed).

On conclut le tour des films de la semaine sur Max avec le marquant Omar m'a tuer, long-métrage français sorti en 2011 et retraçant le meurtre de Ghislaine Marchal, tuée en 1991 dans sa villa La Chamade, avec sur la scène de crème la fameuse inscription en lettres de sang « Omar m'a tuer », alors que ledit Omar Raddad aura passé sept ans en prison en clamant jusqu'au bout son innocence. Ce film retrace donc cette sombre affaire ayant réellement existé.

Toutes les séries du 10 au 16 mars 2025

Passons ensuite aux séries disponibles sur Max du 10 au 16 mars 2025, avec là encore un programme chargé. Cela a d'ailleurs commencé dès hier avec pas moins de quatre nouvelles propositions : The Righteous Gemstones saison 4, une très solide série d'humour noir ; Oh My God... Yes et YOLO saison 3, deux séries d'animation à destination d'un public adulte; et Cyclisme Tirreno Adriatico, un programme se déroulant du 10 au 16 mars, en partenariat avec Eurosport.

Aujourd'hui, Max s'adresse aux fans de téléréalité avec la saison 5 de 90 jours pour se marier: à l'étranger. On reste peu ou prou sur le même thème avec la sortie le 14 mars de la saison 2 de Union et Trahison, qui traite justement d'histoires improbables de trahisons entre maris et femmes. On termine le tour d'horizon des séries à venir cette semaine sur Max avec la mini-série A Very British Scandal, une œuvre dramatique toute britannique qui devrait plaire aux amateurs du style anglais.