Les jours défilent et, avec eux, les catalogues se remplissent. En matière de SVOD, de belles nouveautés vous attendront tout au long du mois de mars sur Netflix, Disney+, Apple TV et, bien sûr, Prime Video. La plateforme d'Amazon vous promet du grand spectacle et du culte côté cinéma. Mais, les séries ne déméritent pas, elles n'ont plus. La suite d'un programme très apprécié revient tandis qu'un show événement se lancera dans quelques jours.

Tous les films Prime Video du 10 au 16 mars 2025

Prime Video fera le plein de films samedi 15 mars. Au programme, il y a du très (très bon). D'une part, retrouvez l'intégral du Parrain, la saga mafieuse réalisée par Coppola. Décidément, c'est un peu la semaine d'Al Pacino, qui sera aussi en vedette du côté de Netflix qui accueillera bientôt Scarface. D'autre part, les amateurs de Marvel pourront se faire plaisir avec les deux premiers épisodes de Spider-Man façon MCU. Tom Holland y tient le rôle de l'Homme-Araignée pour des aventures inédites.

15/03 La trilogie Le Parrain — le triptyque cultissime de Francis Ford Coppola Spider-Man Homecoming — premier volet de la saga Spider-Man avec Tom Holland Spider-Man Far From Home — deuxième opus des films Spider-Man avec Tom Holland



Toutes les séries du 10 au 16 mars 2025 sur la plateforme d'Amazon

En matière de séries, c'est un peu plus léger. Prime Video misera cette semaine sur le retour d'une de ses séries les plus attendues de 2025 sur la plateforme. Il s'agit de La Roue du Temps, l'adaptation des romans de Robert Jordan. Rosamund Pike y rempile dans le rôle de Moiraine Damodred pour faire face à la menace de Moghedien. Ce n'est pas tout, car le catalogue va aussi accueillir un nouveau programme à la sauce L.O.L. qui rit sort. Ça s'appelle Liars Club et le concept repose sur le... mensonge ! Trois histoires sont racontées et des célébrités doivent deviner laquelle est vraie.

13/03 La Roue du temps | Saison 3 — série fantasy avec Rosamund Pike en vedette



14/03 Liars Club | Saison 1 — jeu humoristique de téléréalité avec des stars du grand et du petit écran