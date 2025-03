Amazon a pris une lourde décisions qui pourraient changer à jamais les films et séries Prime Video, et pas d'une bonne manière. C'est même une catastrophe qui s'annonce.

S'il y a bien un sujet qui occupe le terrain médiatique et qui inquiète les professionnels des industries du cinéma, du jeu vidéo voire de la musique, c'est l'IA. En 2024, le syndicat SAG-AFTRA a entamé un bras-de-fer à Hollywood afin de veiller à ce que les gros studios (Warner, Paramount, Universal, Sony Pictures...) ne fasse pas n'importe quoi. Notamment en créant des répliques vocales des acteurs grâce à l'intelligence artificielle sans leur consentement. Alors que des voix s'élèvent aux États-Unis et également en France, Prime Video vient de prendre une décision très controversée. Et les abonnés français sont déjà inquiets suite à cette annonce.

IA comme un petit problème chez Prime Video

Prime Video s'est fendu d'un communiqué officiel qui va en faire bondir plus d'un. Alors que l'IA est pointée du doigt et que des mouvements commencent à naître, la plateforme de streaming vidéo a fait le choix de foncer tête baissée et d'utiliser ce procédé pour doubler certains de ses films et séries.

« Chez Prime Video, nous croyons en l'amélioration de l'expérience des clients grâce à des innovations pratiques et utiles en matière d'IA . Le doublage assisté par l'IA n'est disponible que sur les titres qui n'ont pas de support de doublage, et nous sommes impatients d'explorer une nouvelle façon de rendre les séries et les films plus accessibles et plus agréables » a annoncé Raf Soltanovich, vice-président de la technologie chez Prime Video et Amazon MGM Studios. Pour l'instant, Amazon justifie cette décision par le fait de vouloir « rendre sa vaste bibliothèque accessible à un plus grand nombre d'utilisateurs en proposant le doublage assisté par l'IA de films et séries qui n'auraient pas été doublement ». La machine va donc remplacer des acteurs, mais pas pour toutes les productions.

Prime Video indique avoir lancé ce programme de doublage par IA pour 12 films et séries. Des programmes à destination du marché latino-américain avec des voix en anglais et espagnoles. Les longs-métrages El Cid : La Leyenda, Mi Mamá Lora et Long Lost sont ainsi concernés. Malgré les craintes tout à fait légitimes, Amazon a tenté de rassurer. Il y aurait en effet une surveillance humaine. « Ce programme pilote assisté par l'IA est une approche hybride du doublage. Les professionnels de la localisation collaborent avec l'IA pour assurer le contrôle de la qualité ». Mais le risque, c'est que cette méthode est acceptée par les utilisateurs. Et qu'elle finisse tôt ou tard par s'étendre à toutes les sorties Prime Video. À l'heure où les plateformes de streaming vidéo courent derrière la rentabilité, tout économie est bonne à prendre.

Crédits : Amazon.

Goku et Spider-Man font équipe pour le mouvement TouchePasMaVF

En France, des voix se sont déjà élevées pour prévenir des risques de l'IA. Et surtout des usages qui en sont faits comme avec cette annonce d'Amazon Prime Video. Brigitte Cordier connue pour son rôle de Goku dans le légendaire anime Dragon Ball, et Donald Reignoux, célèbre pour les voix de Spider-Man et Titeuf entre autres, ont lancé le mouvement TouchePasMaVF. Une pétition sur change.org est d'ailleurs ouverte et a récolté 167 118 signatures sur l'objectif de 200 000. Si vous le souhaitez, vous pouvez la signer à cette adresse.

« Nous risquons d’être parmi les premier·es à être remplacé·es, à très court terme par les outils de l’intelligence artificielle générative (IAG), capables de traduire, cloner, synthétiser des textes, des voix, des interprétations et des émotions avec une similitude étonnante, et nous sommes en première ligne car le traitement des données vocales nécessite moins de puissance de calcul que l’image. Nous savons cependant que des technologies se développent pour générer des séquences ou des films entiers avec des « acteurs synthétiques ». Non pas pour des œuvres d’animation ou de science-fiction, mais pour remplacer des êtres humains dans tous les genres ». Et c'est justement spécifiquement contre ce que Prime Video vient de mettre en place que les participants de TouchePasMaVF se battent.

Au micro de RTBF, Brigitte Lecordier avait explicité la lutte menée par les comédiens de doublage. Ils ne sont pas contre l'IA en soi, mais contre ses dérives. « Actuellement, on ne se « bat » pas contre l’IA car ça représente aussi le progrès. On se bat pour que l’IA soit légiférée afin qu’elle ne puisse pas remplacer un comédien de doublage, un dessinateur ou encore un monteur. Qu’elle ne remplace pas un être humain, tout simplement ». De votre côté, que pensez-vous de cette décision de Prime Video ?

Source : Amazon, RTBF.