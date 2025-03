Comme sur toutes les plateformes de streaming, le catalogue évolue sans cesse, entre nouvelles arrivées, départs… et annulations. Cette fois, c’est une série d'un univers pourtant apprécié qui se voit annulée sur Amazon Prime Video. Dommage pour les fans qui l’avaient appréciée.

C'est la fin pour cette série Prime Video

C’est la fin de l’aventure pour Cruel Intentions, la série lancée en 2024 sur Amazon Prime Video. Le service de streaming a décidé de ne pas renouveler le show pour une deuxième saison. Une annonce qui ne surprendra pas grand monde ?

Inspirée du célèbre film de 1999, lui-même adapté du roman Les Liaisons dangereuses, la série avait pourtant de quoi attirer l’attention. Nouveau casting, décor universitaire moderne, intrigues de pouvoir et ambiance sulfureuse… tous les ingrédients semblaient réunis. Mais malgré ces efforts, la série n’a pas convaincu. Ni les spectateurs, ni les critiques.

Un accueil plutôt tiède

Difficile de savoir combien de personnes ont réellement regardé la série. Amazon Prime Video ne publie pas ses chiffres. Mais un indice ne trompe pas : Cruel Intentions n’a jamais figuré dans les classements des séries les plus vues en streaming. Côté critiques, le constat est tout aussi mitigé. Le score sur Rotten Tomatoes plafonne à 24 %, avec seulement une poignée d’avis recensés. Pas vraiment de quoi créer l’engouement.

L’intrigue se déroulait au Manchester College, une université fictive où réputation et influence dictent les règles. On y suivait deux demi-frères, Caroline Merteuil et Lucien Belmont, prêts à tout pour garder leur place au sommet. Le tout dans une ambiance de fraternités, de secrets bien gardés et de manigances. Sur le papier, l’univers avait du potentiel. Mais dans les faits, le scénario manquait de surprises, et les personnages n’ont pas vraiment marqué les esprits.

Ce n’est pas la première fois qu’on tente de faire revivre Cruel Intentions sur petit écran. En 2016, NBC avait déjà développé un pilote avec Sarah Michelle Gellar, star du film original. Mais le projet avait été abandonné. nEncore avant ça, une autre tentative avait donné naissance au direct-to-video Cruel Intentions 2, puis à un troisième opus sorti en 2004. Aucun de ces projets n’a vraiment réussi à recréer l’impact du film de 1999. Bref, une nouvelle série Prime Video est annulée. Mais pas de panique, les sorties de mars sont nombreuses.

Source : Amazon