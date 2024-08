Pour alimenter son catalogue à un rythme assez régulier, la plateforme de streaming vidéo Prime Video doit saisir toutes les opportunités qui se présentent. Et c'est d'autant plus important que tous les programmes ne reviendront pas nécessairement, et que certains se termineront tôt ou tard. C'est le cas de The Boys qui arrêtera sa folle aventure avec la saison 5 en 2026. Un autre série qui fait un carton, basé sur une franchise à succès, devrait cependant durer encore quelque temps.

Prime Video dévoile des extraits de cette grosse série

Comme Netflix, Disney+ et Max, Amazon Prime Video essaye de diversifier les genres de contenus proposés. À l'image de ces plateformes, il y a donc des films, des séries, des émissions, des documentaires et même du sport. Le service SVOD a par exemple scellé un accord à 76 milliards de dollars pour décrocher les droits de la NBA pendant 11 ans. Une belle grosse prise qui pourrait bien faire basculer les accros de la discipline. Cet été, les fans de Tolkien pourront visionner la très attendue saison 2 des Anneaux de Pouvoir, l'une des séries les plus chères de l'histoire.

En mai dernier, Prime Video a également annoncé le retour en force de La Légende de Vox Machina pour une saison 3. À la base, c'est une web-série avec des comédiens professionnels, dont Laura Bailey et Ashley Johnson (The Last of Us), Donjons et Dragons, qui jouent à Donjons et Dragons. Puis, de fil en aiguille, un projet de série animée a été lancée sur Kickstarter, et ça a été un énorme carton. En seulement 45 minutes, 750 000 dollars avaient été récoltés. La somme finale a atteint les 11 millions et la machine était donc en route. C'est la cinquième campagne Kickstarter la plus financée de tous les temps.

Face à ce buzz, Amazon Prime Video a racheté la série La Légende de Vox Machina, lui permettant d'avoir une deuxième saison et douze nouveaux chapitres. Et le succès est toujours là étant donné que la saison 3 sera disponible le 3 octobre 2024. Pour l'occasion, des extraits ont été diffusés et ça va être magnifique.

Source : YouTube Amazon Prime Video UK & IE.