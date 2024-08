Warner Bros Discovery cherche absolument à redresser ses finances par tous les moyens, et les abonnés Max font en faire les frais. Comme ceux de Netflix et Disney+.

La plateforme SVOD de Warner Bros Discovery, Max, qui comprend tout un tas de films de la société de production et les séries HBO, a été lancée le 11 juin 2024 en France. Un déploiement qui s'est fait juste avant l'arrivée de la saison 2 d'House of the Dragon, par le plus grand des hasards (non). Ca fait donc un abonnement supplémentaire à rajouter à la liste si vous voulez profiter des exclusivités du service. Et si vous vous êtes abonnés et que d'autres personnes en bénéficient, il y a une mauvaise nouvelle, vous allez certainement devoir payer plus.

Max serre la vis à ses abonnés avec un changement impopulaire

Max est donc disponible en France, et comme ses concurrents, il y a plusieurs offres à des prix différents. Les tarifs des formules commencent à 5,99€ par mois ou 59,99€ par an (1080p, avec des pubs, lecture sur 2 écrans), et montent jusqu'à 13,99€ par mois ou 139€ par an pour le palier Premium (4K, Dolby Atmos, 100 téléchargements, des chaines comme Warner TV, TCM Cinéma et lecture sur 4 appareils). À l'image des autres plateformes, il est possible de partager son compte, mais ce sera bientôt fini. Lors de son dernier bilan financier, le groupe a fait une annonce catastrophique pour votre portefeuille. La fin du partage de compte Max aura bien lieu en 2024 comme révélé plus tôt dans l'année.

Warner a indiqué que l'arrêt serait progressif, et ce changement ne sera peut-être effectif qu'en 2025 en France. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. « Nous déployons nos mesures restrictives sur le partage de compte. Comme nous l'avons déjà mentionné, elles commenceront à être appliquées vers la fin de l'année jusqu'en 2025. Cela représentera une autre source de revenus » a déclaré JB Perrette, président du streaming et des jeux pour Warner Bros Discovery, qui affiche clairement le but recherché (gagner plus d'argent).

Comme Netflix et Disney+, vous ne pourrez plus réaliser des économies avec Max, et ça vaut pour vos proches. Tout le monde devra logiquement passer à la caisse quoiqu'il arrive. Aucun détail pour le moment, mais la plateforme pourrait prendre des sanctions drastiques. Chez Disney+ par exemple, toute personne qui ne respecte pas la fin du partage de compte peut avoir son accès limité. Une résiliation complète voire d'autres mesures sont même possibles.

Crédits : Warner.

Source : Bilan financier du deuxième trimestre 2024 de Warner Bros Discovery (via Seeking Alpha).