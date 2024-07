Prime Video a annoncé toutes les sorties de films et séries d'aout 2024. Le mois s'annonce vraiment énorme. Films et séries cultes, blockbusters, sorties ultra attendues et nouveautés déjà félicitées par les critiques... la totale.

Toutes les plateformes de streaming continuent à garnir leur catalogue de nouveautés chaque mois. Prime Video prépare d'ailleurs un mois d'août assez exceptionnel avec une tonne de nouvelles sorties, et pas des moindres. La plateforme d’Amazon se permet même d’aller sur le terrain de Max en empruntant un ou deux blockbusters. Comme Netflix et Disney+, en tout cas, le mois d'août s’annonce particulièrement chargé sur Prime Video.

Tous les films Prime Video d'aout 2024

Pour le mois d’août 2024, Prime Video a mis les petits plats dans les grands, encore une fois. On a peut-être moins de films que le mois dernier, mais c’est difficile de faire plus de 80 nouveautés en même temps. Néanmoins, les sorties d’août n’ont pas à pâlir, puisqu’il y a du très lourd. On peut évidemment noter l’intégrale des films Resident Evil, une série d’adaptations démarrée dans les années 2000 par Paul W.S. Anderson avec en tête d’affiche Mila Jovovich, qui campe Alice, un personnage créé pour l’occasion, à qui il arrive des embrouilles du début à la fin. Des films considérés comme des nanars, mais des nanars qu’on adore bizarrement.

Saga toujours avec Sicario 1 & 2, deux films d’action qui prennent aux tripes, portés par un Benicio Del Toro qui crève l’écran. Le premier de la franchise est d’ailleurs une vraie pépite à voir absolument. Prime Video fait également ses courses chez Max et lui prend un gros blockbuster de son catalogue, Batman v Superman : Dawn of Justice. Un choc des titans ultra attendu, un rêve de fan réalisé par Zack Snyder, avec Ben Affleck et le fameux Henry Cavill. On peut enfin mettre en lumière le quatrième chapitre d’une des franchises d’action les plus lucratives et modernes de ces dernières années : John Wick 4. Si en ce moment ce sont les J.O. qui envahissent Paris, avant c’était John Wick et ses scènes d’action complètement démesurées. Un excellent divertissement avec le charismatique Keanu Reeves.

1/08 Moonrise Kingdom Sicario - film d'action avec Benicio Del Toro, Emily Blunt et Josh Brolin Sicario 2 : La Guerre des Cartels - avec Benicio Del Toro, Josh Brolin et Isabela Merced Le Coup du Siècle - une comédie avec Rebel Wilson et Anne Hathaway L'affaire Thomas Crown - film culte avec le légendaire Steve McQueen Agents très spéciaux - Code U.N.C.L.E. - film d'action de Guy Ritchie avec Henry Cavill et Alicia Vikander Batman Vs Superman Dawn Of Justice - l'un des plus important film de l'ancien DCU The Missouri Breaks Les Mythos - une comédie bien de chez nous O'Brother Filles de bonne famille RocknRolla Le Flingueur - Jason Statham casse encore des bouches Pulsions Si Beale Street Pouvait Parler Par-dessus-bord Stan & Ollie Burn After Reading Resident Evil - premier film de la franchise lancé par Paul W.S Anderson avec Mila Jovovich Resident Evil : Apocalypse R E : Extinction Resident Evil : Afterlife Resident Evil : Retribution R E : Chapitre Final Resident Evil : Bienvenue À Raccoon City - le dernier film en date avec Kaya Scodelario Creed III - suite de la saga de film de boxe, toujours avec Michael B. Jordan

8/08 Women Talking One Fast Move - un film d'action avec K. J. Apa, star de Riverdales

9/08 Knox Goes Away

15/08 Jackpot ! Dark Places Tempête de boulettes géantes - un film d'animation culte pour petits et grands The Night Clerk 65 : La terre d’avant - de la science fiction, un gros dinosaure et Adam Driver (les derniers Star Wars)

16/08 Press Play

22/08 John Wick : Chapitre 4 - Keanu Reeves met Paris a feu et à sang, et on en redemande



Toutes les séries d'août 2024

Les séries ne sont pas en reste en août sur Prime Video, même si elles sont bien moins nombreuses. La plateforme d’Amazon capitalise une fois encore sur des séries ayant déjà fait leurs preuves, avec notamment FBI : Portés Disparus, culte pour les amateurs de séries policières, mais aussi Person of Interest, tout aussi appréciée. Ensuite, Prime Video rempilera avec la saison 2 hyper attendue des Anneaux de Pouvoir. La série du Seigneur des Anneaux est un véritable carton qui ne semble pas prête de s’arrêter pour le moment.

C’est aussi l’une des séries les plus chères et les plus appréciées de Prime Video. Enfin, une grosse nouveauté fera son apparition après avoir squatté les toits de Gotham pendant trop longtemps. Batman : Caped Crusader débarque en août sur Prime Video et compte bien s’y faire une place. La série d’animation est à première vue une véritable pépite. Les premiers retours sont en tout cas excellents et sa moyenne sur Rotten Tomatoes impressionne. Un mois somme toute plutôt généreux donc.

1/08 Batman : Caped Crusader - Saison 1 - une nouvelle série d'animation excellente, les premiers retours adorent ! FBI : Portés Disparus - Saisons 1 à 8 - l'intégrale de la série culte !

15/08 Person of Interest - Saisons 1 à 5

20/08 Angry Birds : Mystery Island - Saison 2

29/08 Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir - Saison 2 - inutile de vous dire que c'est LE rendez-vous le plus attendu du mois sur Prime Video



Source : Prime Video