À quand la sortie de la saison 5 de The Boys sur Amazon Prime Video ? Après un indice, la conclusion confirme sa période de lancement et ça va décevoir les plus impatients.

La série The Boys est revenue en force sur Amazon Prime Video avec sa saison 4. De nouveaux épisodes qui ont été suivis par une audience encore plus importante, mais qui ont davantage divisé que les précédents. Lorsqu'on jette un oeil au site Rotten Tomatoes, la note des téléspectateurs est à 53%, contre 93% pour la presse spécialisée. Malgré cette baisse, l'enthousiasme pour offrir une conclusion à la hauteur est bien là parmi les équipes. Mais il va falloir se montrer très patient.

Une fenêtre de sortie pour la saison 5 de The Boys

Oui, il y aura une saison 5 de The Boys, mais ce sera la der des der. Après cela, les anti-héros qui ont vu le jour sur Amazon Prime Video, grâce au comics original de Garth Ennis, rentreront chez eux. Enfin celles et ceux qui survivront aux ultimes épisodes du moins. « Je suis ravi de pouvoir l'annoncer car c'était un peu frustrant de toujours répondre "Je ne sais pas combien de temps ça va durer ! Peut-être que ça durera pour toujours !" » a déclaré Eric Kripke sur le fait que The Boys s'arrêtera bien à la saison 5.

Pour l'instant, les scénaristes sont en salle d'écriture, mais si aucun retard n'est pris, la production démarrera à la fin de l'année. Le showrunner a expliqué que cela débutera à la mi-novembre. « Je sais pas quand ça sortira, mais nous tournerons jusqu'au milieu de l'année 2025 » a t-il précisé. Aucune fenêtre de sortie, vraiment ? Si l'on en croit l'acteur Karl Urban, qui joue William « Billy » Butcher dans The Boys, ce n'est pas tout à fait exact. Alors que la saison 4 s'est achevée sur Prime Video, l'homme a partagé des photos de lui sur le tournage avec Jeffrey Dean Morgan (Kessler). Ces clichés sont accompagnés d'un message assez clair.

Jeffrey Dean Morgan (Joe Kessler), Karl Urban (Billy Butcher). Crédits : Amazon.

Rendez-vous en 2026 et avant pour la saison 2 de Gen V

« Travailler avec l'illustre Jeffrey Dean Morgan a été chaque jour le meilleur moment de la journée. C'est tout pour The Boys pour l'instant. Rendez-vous dans... 2 ans (j'aimerais que ce soit plus tôt que cela) pour la dernière saison sur Prime Video » a t-il écrit sur son compte Instagram. La supposition d'une diffusion en 2026 pour la saison 5 de The Boys vient donc d'être confirmée par Karl Urban en personne. Une déclaration qui risque de décevoir du monde. En revanche, Gen V Saison 2 sera disponible en 2025. Un bon lot de consolation ?