Rien n’arrête Netflix, qui avait pourtant annoncé vouloir lever le pied en termes de sorties. La plateforme enchaîne les nouveautés, films et séries, et ne s’arrête pas. D’ailleurs, d’ici la mi-septembre, on aura des nouvelles d’un bon paquet de ces fameuses grosses séries : la saison 5 de Stranger Things, le retour de Mercredi, la nouvelle série Tomb Raider ou encore la saison 2 de One Piece. Toutes seront présentes à la Netflix Geeked Week. Mais ici, c’est un film qui nous intéresse, et pas n’importe lequel puisqu’il marque le retour d’un artiste de talent à qui l'on doit une saga tout ce qu’il y a de plus culte.

Un nouveau film Netflix qui va vous ne mettre plein les yeux

Toy Story, ça vous parle ? N’importe quelle personne ayant vécu dans les années 2000 jusqu’à aujourd’hui connaît forcément cette saga de films d’animation culte. D’ailleurs, un Toy Story 5 est en chantier et arrivera prochainement. Le créateur de cette franchise, John Lasseter, aux côtés de la co-réalisatrice de Shrek, Vicky Jenson, s’est attelé à donner naissance à un nouveau long-métrage d’animation pour Netflix, Ellian et le Sortilège.

Beau comme tout, drôle et coloré, le film nous racontera les péripéties d’une adolescente dotée de pouvoirs qui part à l’aventure pour sauver ses parents d’une terrible malédiction qui les a transformés en monstres.

Si on est loin, très loin des productions connues de ses créateurs, Ellian et le Sortilège s’annonce comme une expérience drôle et fraîche qui devrait certainement plaire aux petits et grands. En prime, le casting vocal en V.O. donne le tournis avec des noms archi-connus comme Rachel Zegler (Hunger Games : la Ballade du serpent et de l’oiseau chanteur), Nicole Kidman (Moulin Rouge), Javier Bardem (Dune) ou encore John Lithgow (The Crown). Du 5 étoiles donc. Ellian et le Sortilège sortira dès le 22 novembre sur Netflix, on vous laisse la bande-annonce juste ici.

Source : Netflix