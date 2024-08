Disney+, Netflix, Max et Prime Video cherche à tout prix à faire beaucoup plus d'argent pour que leur business du streaming vidéo prospère. Et encore une fois, les abonnés vont être lésés.

Le succès est loin d'être acquis pour Disney+ puisque la firme aux grandes oreilles s'agite dans tous les sens afin de trouver des axes pour améliorer la rentabilité. Dans le lot des mesures appliquées ou en passe de l'être, il y a la traditionnelle et désagréable hausse des prix. À partir du 17 octobre 2024, les américains paieront 9,99$ au lieu de 7,99$ (abonnement avec publicités) par mois, et 15,99$ au lieu de 13,99$ par mois (formule sans pub). C'est la mesure la plus facile et la plus rapide, même si évidemment extrêmement impopulaire. Une autre mesure radicale est confirmée, et ça ne va pas plaire.

Disney+ met fin à la triche pour augmenter ses revenus

Pour la cinquième fois consécutive, Disney+ augmente donc ses prix aux États-Unis, mais rien n'a encore été annoncé pour la France et les autres territoires. Mais soyez sûrs que la société de Mickey ne se privera pas de répercuter la hausse des tarifs partout dans le monde. Il existe encore des offres avec publicités, mais d'ici quelque temps, tout le monde pourrait finir par en avoir. Selon toute vraisemblance, la plateforme SVOD pourrait même s'attaquer aux « tricheurs ». « Si nous constatons que vous utilisez un bloqueur de publicités et/ou que vous avez pris des mesures pour empêcher l’affichage desdites publicités, nous pouvons : suspendre ou résilier votre abonnement […] » a indiqué Disney+ dans ses nouvelles conditions d'utilisation.

Et il y a un autre changement majeur qui arrive : la fin du partage de compte Disney+. « Ce ne sera réservé qu'à quelques pays et marchés dans un premier temps. Mais cela va s'étendre de manière significative avec un déploiement complet en septembre » déclarait Bob Iger, le PDG de Disney. Après avoir prévenu en amont, le service de streaming vidéo va stopper net le partage de compte gratuit. C'est déjà effectif aux États-Unis, et comme indiqué, cette modification sera appliquée dès septembre 2024, y compris en France.

« Nous avons beaucoup parlé de l'ajout de fonctionnalités technologiques dont nous avons besoin pour faire en sorte que l'activité soit plus rentable, avec une marge plus importante, et plus fructueuse. Nous avons lancé notre initiative sur la fin du partage de compte en juin, et ça va se poursuivre en septembre » a confirmé Bog Iger lors du dernier bilan financier de l'entreprise.

La fin du partage de compte va faire mal

C'est donc bientôt la fin du partage de compte Disney+ dans l'hexagone et dans d'autres régions du monde. Et attention en cas de non respect de cette nouvelle règle. « Nous pouvons limiter l'accès au service ou résilier l'abonnement, et / ou prendre toute autre mesure autorisée dans le cadre du contrat » a expliqué Bob Iger lors de la mise en place de cette restriction au Canada et aux États-Unis. Est-ce que cela aura un réel impact négatif ? Peut-être pas dans la mesure où Netflix, qui a déjà mis fin du partage de compte, n'a pas perdu des millions d'abonnés. Mais sur les réseaux sociaux, les esprits des abonnés s'échauffent tout de même, et ça semble être la goutte de trop. Certains internautes n'ont plus réellement envie de payer avec l'introduction de toutes ces barrières, qui pénalisent l'utilisateur honnête.

