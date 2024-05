Le nerf de la guerre des plateformes SVOD comme Prime Video, Netflix ou Disney+, ce sont les films, séries et documentaires exclusifs. C'est la seule manière pour chaque service d'exister sur un marché qui est déjà bien saturé. Tout le monde veut son abonnement de streaming vidéo. Tant pis pour le sentiment d'overdose que les téléspectateurs peuvent ressentir. Et justement, Amazon a l'intention de faire revenir l'un de ses plus cartons dans les mois à venir.

Une grosse série Prime Video à succès encore renouvelée

Les séries fonctionnent en général très bien sur les plateformes de streaming vidéo, y compris chez Prime Video. The Boys ou le spin-off Gen V en sont de parfaits exemples. Mais Amazon mise également pas mal sur les shows télévisés d'animation comme ses concurrents. La série Invincible, qui en est déjà rendue à sa deuxième saison, a été renouvelée par le géant. Et la saison 3 pourrait être disponible bien plus vite que la précédente. Du moins si la production ne rencontre aucun obstacle d'ici là.

Prime Video a également un autre atout dans sa manche : La Légende de Vox Machina. Un projet d'animation qui est basé sur la web-série Critical Role dans laquelle des doubleurs jouent à Donjons et Dragons. Au casting, on retrouve Laura Bailey qui incarne Abby dans The Last of Us 2 et Ashley Johnson qui campe le rôle d'Ellie. La série d'animation est plus que confidentielle que d'autres, ce qui ne l'a pas empêchée de cartonner à travers le monde. Et qu'est-ce qui se passe quand le succès est là ? On continue sur la lancée. La saison 3 de La Légende de Vox Machina a ainsi été confirmée au détour d'une interview. Elle arrive dès cette année sur Amazon Prime Video.

« La troisième saison de La Légende de Vox Machina, qui suit l'arc de la campagne de 115 épisodes, sera disponible à l'automne » apprend t-on par le biais du Washington Post. « Chimères bagarreuses et marginales devenues mercenaires, les Vox Machina préfèrent l'argent facile et la mauvaise bière à la protection du royaume. Mais lorsque les forces du mal menacent de le détruire, la joyeuse bande prend conscience qu'elle seule peut rétablir la justice » synopsis officiel de la saison 1 de La Légende de Vox Machina (via Prime Video).