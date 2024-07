Prime Video, comme Netflix ou Disney+, essaye de couvrir au maximum toute l'offre de divertissement. On peut évidemment regarder des films et des séries, mais aussi des anime japonais, des chaines complètes ou encore du sport. Sur ce terrain là, Amazon a d'ailleurs une longueur d'avance. En plus de documentaires ou de longs-métrages, la plateforme a pris pour habitude de diffuser des compétitions en direct. C'est le cas de la Ligue 1 Uber Eats de foot, de Roland Garros, et en ce moment, les Jeux Olympiques 2024 sont à l'honneur.

Une belle nouveauté sur Prime Video en 2025 et pour longtemps

Amazon a enfin sauté le pas et mis à jour sa plateforme de streaming vidéo Prime Video. Il était temps, mais au moins, le changement a l'air suffisamment probant. Tout en haut de la nouvelle interface, il y a par exemple différents onglets pour mieux présenter les catégories Films, Séries, Sport, TV en direct et les abonnements supplémentaires à des chaînes ou services SVOD comme Max de Warner Bros Discovery. Un bon point, mais le plus important reste encore et toujours le contenu. Et à ce niveau, il va également y avoir une énorme nouveauté qui va faire des heureux sur Prime Video.

Amazon annonce avoir conclu un accord avec la National Basketball Association sur les droits de la NBA pour la saison 2025-2026. Après la Ligue 1, le service renforce donc sa position dans le domaine du sport avec du basket, et pas qu'un peu. Ce premier contrat de 76 milliards de dollars, qui sera peut-être renouvelé, a été signé pour une durée de 11 ans. Jusqu'en 2036 donc. « Dans le cadre de cet accord historique, Prime Video présentera une couverture mondiale exclusive de 66 matchs de la saison NBA, y compris un double programme lors de la semaine d'ouverture, un nouveau match du Black Friday, l'intégralités des matchs de l'Emirates NBA Cup, dont les demi-finales et finales du tournoi en cours de saison » annonce Amazon Prime Video.

C'est une première pour Amazon mais également pour la chaîne sportive beIN Sports qui perd de son influence. Cette dernière continuera de diffuser les matchs de la saison 2024-2025, mais après cela, ce sera peut-être rideau. En tout cas, cet ajout pourrait bien permettre à la plateforme d'augmenter son nombre d'abonnés à l'avenir.

Crédits : Amazon.

Source : Prime Video Sport.