Les nouveautés Netflix de septembre 2023 ont été dévoilées et il y a du lourd avec plusieurs productions originales. Des séries ou des films que l'on ne retrouve uniquement sur le service de streaming américain. Dès le mois prochain, et jusqu'à la fin de l'année, la firme au N rouge a d'ailleurs prévu de grosses sorties. L'une d'elles se montre dans une bande-annonce et ne devrait pas décevoir certains téléspectateurs.

Un trailer électrique pour ce gros film Netflix de novembre 2023

Plus que quelques heures avant de pouvoir crier « Wow, c'est génial ! » ou « Wow, qu'est-ce que c'est nul ! » devant la série One Piece. Une des plus importantes nouvelles sorties Netflix d'août 2023, si ce n'est la plus importante car totalement inédite, bien qu'elle soit l'adaptation du manga culte éponyme. Mais au-delà des prochaines semaines, qu'est-ce qui attend les abonnés ?

Si vous n'êtes pas hermétiques au style de Zack Snyder (300, Watchmen, Sucker Punch...), et que vous adhérez aux trucs de science-fiction, Rebel Moon débarque le 22 décembre 2022 sur Netflix. Un long-métrage qui a débuté comme un pitch de Star Wars... finalement refusé par Lucasfilm. Outch. Mais avant cela, un réalisateur de renom fera son grand retour : David Fincher. Le cinéaste d'Alien 3, L'Étrange Histoire de Benjamin Button, Zodiac ou encore Mank, un long-métrage qui n'est sorti que sur Netflix.

Le 10 novembre 2023, on pourra voir son futur film The Killer sur le service SVOD du géant américain. Une réalisation qui matérialise à l'écran la bande dessinée Le Tueur. « Après une catastrophe évitée de justesse, un tueur se bat contre ses employeurs et lui-même. Dans une chasse à l'homme internationale qui, selon lui, n'a rien de personnel » (via YouTube). Pour incarner ce tueur à gages qui exécutent ses cibles de manière clinique, Fincher a fait appel à Michael Fassbender (Eden Lake, Inglourious Basterds, X-Men : Le Commencement...). Le premier trailer de The Killer, qui sortira sur Netflix, a été diffusé et c'est ô combien prometteur avec une ambiance, une photographique et un rythme qui nous rappelle Millénium : Les Hommes qui n'aimaient pas les femmes du metteur en scène. Si c'est du même acabit, on dit oui, oui, oui ! Ah oui !

The Killer n'est pas le seul film de Fincher pour le service de streaming

The Killer a beau ne pas être un blockbuster, c'est un film à surveiller de très près. D'une part, il s'agit du nouveau projet Netflix de David Fincher qui a signé pour quelques années avec la plateforme de streaming. Au moins jusqu'en 2024. Ensuite, parce que cette collaboration a déjà été très prolifique avec la naissance de la série Mindhunter. Un show acclamé... mais annulé par la firme au N rouge après la saison 2. Les coûts de production ont eu raison de la saison 3. Et tant pis pour les abonnés orphelins de leur série adorée.

Après, il y a eu le pari risqué de Mank, un film en noir et blanc avec un casting, comme souvent chez Fincher, de haut vol. « David Fincher réussit avec Mank un film total, partagé entre l'amour et la défiance pour une industrie qui produit du rêve et détruit des individus. Remarquable sur tous ses aspects, Mank est hypnotique, malgré l'exigence de son sujet et de ses références. Fincher signe son retour à la réalisation d'un geste magistral » (via CinéSérie). Ce n'est pas le David Fincher le plus aimé, mais il a tout de même reçu de nombreuses louanges. Et enfin, le réalisateur a produit l'excellente série d'animation Netflix Love, Death and Robots.

Le point commun entre les trois ? La qualité des projets et l'historique du bonhomme. Donc forcément, The Killer est attendu de pied ferme, d'autant que le cinéaste s'est donné les moyens pour ce nouveau film. La bande-son électro, qui peut rappeler Fight Club, mais surtout The Social Network et Millénium, est signée Atticus Ross et Trent Reznor. Des musiciens qui avaient composé les musiques de ces deux longs-métrages. On retrouve également le chef opérateur Eric Messerchmidt et le monteur Kirk Baxter, qui ont notamment fait équipe sur le glaçant Gone Girl. Cerise sur le gâteau, Fincher a demandé à Andrew Kevin Walker (Seven, 8mm) d'être au scénario. Bref, sur le papier, le réalisateur peut tout tuer et il n'y a plus qu'à. Rendez-vous le 10 novembre 2023 sur Netflix pour The Killer.