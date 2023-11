Voici les nouveautés Prime Video du 27 novembre au 3 décembre 2023. Attendez-vous à des franchises iconiques, des classiques, de l'horreur et bien plus.

Le mois n'est pas encore fini, mais c'est déjà terminé pour les nouveautés Prime Video de novembre 2023. Le service d'Amazon accueille d'ailleurs son dernier film aujourd'hui. Une grosse baisse de régime sur la ligne d'arrivée donc, mais les abonnés ont pu visionner de très chouettes programmes.

Dès le début, ça a commencé sur les chapeaux de roue avec La Chevauchée des sept mercenaires, Le Bon, la Brute et le Truand ou encore Blue Velvet. Puis, il y a eu Les 8 Salopards ou le film qui a cartonné aux États-Unis, Bottoms. En termes de séries, Invincible saison 2, 007 : En Route pour le million, S.W.A.T saison 5 ou Rick and Morty saison 7 ont porté cette sélection, tandis que le reportage BTS: Yet to Come et les finales des Masters de tennis masculin ont assuré pour la partie documentaires et émissions. Découvrez maintenant les nouvelles sorties Prime Video de la semaine 48.

Les films Prime Video du 27 novembre au 3 décembre 2023 (S48)

Qu'y a t-il dans les nouveautés Prime Video du 27 novembre au 3 décembre 2023 ? Dès maintenant, vous pouvez voir Freelance, une comédie d'action inédite avec John Cena (Peacemaker) et Alison Brien (Glow) réalisée par Pierre Morel. Le metteur en scène de Taken, From Paris with Love, Gunman... Ca raconte l'histoire d'un gros bras des forces spéciales (John Cena) qui se voit confier la protection d'une journaliste (Alison Brie), à un moment crucial où elle doit interroger un dictateur d'Amérique Latine. Un entretien qui va vite dégénérer.

Un air de Noël flottera sur les sorties Prime Video de la semaine avec Noël à Candy Cane Lane. Un nouveau long-métrage exclusif à la plateforme avec Eddie Murphy. Après Un Prince à New York 2, l'acteur jouera le rôle d'un père de famille prêt à tout pour avoir la maison la mieux décorée de son quartier. Il n'hésitera d'ailleurs pas à pactiser avec le diable elfe maléfique pour y arriver.

Ensuite, le programme est assez flou car il n'a pas été véritablement confirmé chez nous. Mais pour les jours qui suivent, les abonnés pourraient avoir des sagas cultes avec plusieurs films Star Trek, Le Cercle (The Ring) de 2002, des classiques comme Dead Zone, Les Sept mercenaires, Les Douze salopards et bien d'autres choses. Voici la liste potentielle des films Prime Video pour la semaine 48.

Les films Prime Video de la semaine 48

Freelance

Amour et Amnésie (1er décembre)

Noël à Candy Cane Lane (1er décembre) - Exclu Amazon Prime Video

Baywatch (1er décembre)

Click (1er décembre)

Cry Macho (1er décembre)

La mort était au rendez-vous (1er décembre)

Coups pour coups (1er décembre)

Un vent de folie (1er décembre)

La Machine à démonter le temps (1er décembre)

I Wish : Nos vœux secrets (1er décembre)

Dans la chaleur de la nuit (1er décembre)

Le Collectionneur (1er décembre)

Le Petit Homme (1er décembre)

Stardust (1er décembre)

Star Trek 3 : À la recherche de Spock (1er décembre)

La Loi de Murphy (1er décembre)

Star Trek 5 : L’Ultime frontière (1er décembre)

Star Trek 6 : Terre inconnue (1er décembre)

Darkside : Les Contes de la nuit noire (1er décembre)

Star Trek : Insurrection (1er décembre)

Star Trek: Nemesis (1er décembre)

Conjuring : Sous l'emprise du Diable (1er décembre)

Dead Zone (1er décembre)

Les Douze salopards (1er décembre)

Les sept mercenaires (1er décembre)

La Proposition (1er décembre)

Le Cercle (1er décembre)

The Turkey Bowl (1er décembre)

L'Aventurier du Rio Grande (1er décembre)

Les séries Primes Video de la semaine avec Rick and Morty (S48)

Toujours fidèles au poste, Rick and Morty continue de faire rigoler les téléspectateurs, ou pas, avec la saison 7 du show télévisé. Des nouveaux épisodes disponibles sur Amazon Prime Video qui ont divisé en raison du départ de Justin Roiland, l'un des co-créateurs de la série. L'épisode 7 « Wet Kuat Amortican Summer » est accessible depuis le 26 novembre, mais uniquement aux détenteurs du Pass Warner. Un abonnement supplémentaire qui débloque tout un tas de chaînes Warner, dont Adult Swin sur laquelle Rick et Morty est diffusée.

Si tout se déroule comme prévu, vous pourrez peut-être redécouvrir une ancienne série des années 90 : Sept à la maison. Le programme qui a révélé l'actrice Jessica Biel au grand public. Comme le titre le laisse entendre, on suit les hauts et les bas d'une famille nombreuse dans laquelle la religion est omniprésente. La série a vécu tout de même pendant 10 ans et a le temps de produire 11 saisons pendant tout ce temps. L'intégralité des épisodes devraient être disponibles dans les nouveautés Prime Video du 27 novembre au 3 décembre 2023. Et cette fois, il n'y aura probablement pas de documentaires ou émissions.

Les séries Prime Video de la semaine 48

Rick and Morty - saison 7 épisode 7 (26 novembre) Pass Warner Requis

Mes trois fils (1er décembre)

Sept à la maison (1er décembre)